В Госдуме предложили провести новую мобилизацию

Попытки к установлению перемирия с украинской стороной бессмысленные, поэтому РПЦ больше не предпринимает их. Об этом сообщил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.