В Госдуме предложили провести новую мобилизацию

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Новую мобилизацию в Вооружённые силы РФ предложили провести в Государственной думе. С такой идеей выступил заместитель главы думского комитета по обороне Алексей Журавлёв.
По его мнению, такая необходимость назрела, так как войскам нужна ротация. Помочь в этом может новый этап мобилизацииЮ передаёт слова депутата сетевое издание «Инфо24».
Журавлёв подчеркнул, что механизм должен быть тщательно проработан, чтобы принимаемые меры не повлияли на боеспособность российских войск. Необходима постепенная ротация частей на передовой, при необходимости — новый набор, заключил депутат.
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«Мобилизованным, конечно, нужна замена. Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах», — сказал парламентарий.
Журавлёв подчеркнул, что механизм должен быть тщательно проработан, чтобы принимаемые меры не повлияли на боеспособность российских войск. Необходима постепенная ротация частей на передовой, при необходимости — новый набор, заключил депутат.
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Александр Бойцов