«Болен на голову»: В Совфеде прокомментировали фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем

Владимир Джабаров (Фото: Telegram @senatorDzhabarov)
Картина с горящими Кремлем и мавзолеем в кабинете Владимира Зеленского указывает на то, что он болен на голову. Так считает зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит «Лента.ру».
Напомним, газета The Times опубликовала фото из офиса Зеленского, где висят картины с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле.
По его словам, в России никому бы и в голову не пришло повесить картину с горящим Крещатиком или Банковой улицей, так как это «глупость полная».
Джабаров считает, что подобные картины указывают на ограниченность умственных способностей Зеленского.
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В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем
«Человек болен на голову. Нормальному человеку придет в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, черной мечтой — это не голубая мечта», — отметил Джабаров.
По его словам, в России никому бы и в голову не пришло повесить картину с горящим Крещатиком или Банковой улицей, так как это «глупость полная».
Джабаров считает, что подобные картины указывают на ограниченность умственных способностей Зеленского.
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В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем
Элина Позднякова