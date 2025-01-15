В Совете Федерации назвали хамскими слова главы МВД Германии о Путине

За три года Болгария пережила семь выборов и не исключено, что скоро пройдут новые, потому заявления о праве страны претендовать на территории южной части Одесской области скорее вызваны политической партийной борьбой, чем реальной возможностью поучаствовать в разделе территорий Украины, с которыми нет даже общих границ. Об этом заявил политолог Вадим Трухачев, комментируя соответствующее выступление лидера болгарской политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова.