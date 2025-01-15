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Слова министра МВД Германии Нэнси Фезер о президенте России Владимире Путине являются хамскими и недостойными поведения главы министерства. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя ее обвинения в адрес России в гибридных атаках и агрессии, а в адрес Путина — в отсутствии совести.
«Хамское заявление немецкого министра, которое, мне кажется, недостойно человека, занимающего такую должность. Я ей хочу напомнить, что всё благополучие Германии в послевоенный период связано с Советским Союзом, с Россией, которая обеспечивала ее дешевыми энергоресурсами, прежде всего газом, который обеспечил развитие ее экономики», — подчеркнул Джабаров в беседе с «Известиями».Оскорбительными посчитали и слова Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Глава прибывшей в Россию словацкой делегации Тибор Гашпар в разговоре с RT отметил, что дерзким заявлением глава киевского режима отреагировал на приглашение Фицо начать переговоры об отношениях Братиславы и Киева.
«Вчера премьер-министр Фицо направил Зеленскому открытое письмо с приглашением к дальнейшим переговорам, а в ответ получил несколько слов, которые были довольно оскорбительными. Я не думаю, что это было достойно президента любой страны», — пояснил глава делегации.Читайте также:
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