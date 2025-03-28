В Совфеде оценили условия ЕС для снятия санкций с России

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Пусть Евросоюз оставит себе «свои предложения и идеи» об условиях для снятия санкций с России. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя сообщения СМИ о том, что условием для снятия санкций может стать вывод российских войск. По его словам, Москва не будет даже рассматривать такие предложения.
«Санкции, конечно, имеют значение. Но не такое смертельное, как хотелось бы Западу. Более того, для Запада они имеют еще большее влияние, чем для нас. Потому что они больше теряют от этих санкций, чем Россия. Они все уязвимы», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.В то же время в Госдуме оценили возможности Евросоюза по покрытию военных потребностей Украины. В разговоре с «Известиями» депутат Алексей Журавлев отметил, что ЕС способен покрыть лишь треть от всех нужд ВСУ. Он указал, что на фронте никто не видел украинского оружия, только вооружение НАТО, а сами украинцы используются лишь в качестве живой силы.
«В ЕС могут обещать все что угодно, но в реальности европейские возможности не столько велики и едва могут покрыть треть украинских потребностей. Условная Эстония может бить себя в грудь, утверждая, что ради ВСУ готова отдать 2,9% собственных доходов, но в абсолютных цифрах этой суммы вряд ли хватит на покупку пары истребителей», — объяснил парламентарий.Читайте также:
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