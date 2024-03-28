«Не первое предупреждение»: США утверждают, что информировали Москву о возможном теракте

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США не один раз предупреждали Россию о террористической угрозе. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в рамках брифинга.
«Седьмого марта мы предоставили (Москве — ред.) четкую и детальную информацию о террористической угрозе, и это было не первое предупреждение, которое мы передали России», — заявил Миллер.
Однако других подробностей он не привёл.
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