Подмосковный чиновник закрыл собой семью во время теракта в «Крокусе» и погиб

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Глава управления дорожного хозяйства администрации Люберец Олег Шиховцев погиб при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава города Владимир Волков в Telegram-канале.
Глава Люберец рассказал, что Шиховцев закрыл собой семью и погиб. У него остались супруга и трое детей. По словам Волкова, им окажут необходимую помощь.
Волков добавил, что погибший Шиховцев проработал в сфере дорожного хозяйства более двадцати лет и был настоящим профессионалом своего дела.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Волков добавил, что погибший Шиховцев проработал в сфере дорожного хозяйства более двадцати лет и был настоящим профессионалом своего дела.
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Екатерина Коршунова