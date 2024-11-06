«Не питаем иллюзий»: МИД РФ прокомментировал победу Трампа на выборах в США

Фото: iStock/ iDymax
Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило заявление в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента в США в своём Телеграм-канале.
МИД РФ считает, что возвращение 45-го президента США к должности свидетельствует о том, что американские граждане не удовлетворены правлением администрации Джо Байдена и предвыборной программой Камалы Харрис.
Представители МИД РФ обратили внимание, что в США царит «глубокий гражданский раскол» — электорат разделён практически на две равные части.
В министерстве попросили «не питать иллюзий» в отношении нового американского президента, поскольку политическая элита Соединённых Штатов Америки «придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы»», которая не колеблется из-за внутриполитических перестановок в США.
Читайте также:
Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США
Червиченко выразил уверенность в продолжении презрения спорта РФ при Трампе
Депутат Слуцкий: Настоящий шок от итогов выборов в США — в Киеве
«Кандидат республиканцев сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома», — отмечает министерство.
Представители МИД РФ обратили внимание, что в США царит «глубокий гражданский раскол» — электорат разделён практически на две равные части.
В министерстве попросили «не питать иллюзий» в отношении нового американского президента, поскольку политическая элита Соединённых Штатов Америки «придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы»», которая не колеблется из-за внутриполитических перестановок в США.
«Россия будет работать с новой Администрацией, когда она «пропишется» в Белом доме, жёстко отстаивая российские национальные интересы», — подчеркнул МИД РФ.
Читайте также:
Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США
Червиченко выразил уверенность в продолжении презрения спорта РФ при Трампе
Депутат Слуцкий: Настоящий шок от итогов выборов в США — в Киеве
Ольга Енгалычева