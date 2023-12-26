«Не победим Россию»: Офицер из США раскрыл детали «сделки» по Украине

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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон в итоге предоставит финансовую помощь Украине, однако американские деньги не помогут Киеву одержать победу над РФ. Об этом сообщает GB News.
«Какие-то средства, вероятно, передаваться все-таки будут. Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. Но преобразовать это в победу над Россией не получится», — цитирует британский телеканал слова собеседника.
Дэвис считает, что конечная договоренность между Белым Домом и конгрессом будет предусматривать гораздо меньшую сумму, чем та, которой пытался добиться президент США Джо Байден. Военный предположил, что в Соединённых Штатах не оставили без внимания низкие результаты ВСУ, которые последовали после предыдущих пакетов американской помощи Киеву, и поняли, что победа Украины неосуществима.
«Российская же сторона тем временем продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, они экономят силы. Все это четко показывает, что пути к военной победе у Украины нет», — заключил Дэниел Дэвис.
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Диана Аванесян