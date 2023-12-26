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«Страна.ua»: В Раду внесли законопроект о мобилизации

26 декабря 2023, 00:33
Фото: iStock/Collab Media

Фото: iStock/Collab Media

Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua».
По информации украинского издания, текст документа в настоящее время не опубликован.

Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявлял, что парламент ожидает законопроект о мобилизации от кабмина, который должны были в понедельник, 25 декабря, внести в Верховную Раду.


«Кабмин внёс в Раду законопроект о мобилизации. Документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». По состоянию на данный момент текст законопроекта еще не опубликован», — говорится в публикации.

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#законопроект
#кабмин
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Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы
Помощник президента Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы
26 декабря 2023, 00:56

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Россия достигла статуса крупнейшей экономики в Европе, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
Орешкин указал, что Россия, как никогда ранее, приблизилась к Японии в гонке за четвертое место в мировой экономике. Он отметил, что традиционные «глобальные» экономики, такие как США, Япония и страны Европейского союза, постепенно утрачивают свою значимость.

Помощник президента подчеркнул, что азиатские экономики становятся все более влиятельными, упомянув о третьем месте, занимаемом Индией, и седьмом месте, достигнутом Индонезией.

Руководитель международной редакции журнала L’Express, Шарль Аке, высказал мнение о росте российской экономики в условиях санкций со стороны Запада и конфликта на Украине. Он отметил увеличение промышленного производства на 7,5 процента и подчеркнул поддержку россиян политике президента Владимира Путина по текущей спецоперации.

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Путин назвал долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС
Путин: доля нацвалют в торговле внутри ЕАЭС уже превысила 90 % и будет расти
25 декабря 2023, 23:14

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе объявил, что доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превысила 90 процентов. Эта информация была опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что данный показатель без сомнения будет продолжать увеличиваться. Он также подчеркнул, что объем торговли между странами союза за девять месяцев 2023 года увеличился на 8,9 процента.

25 декабря в Санкт-Петербурге страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.

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#путин
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«Поэтому волос и нет»: Лукашенко пошутил о погоде в Санкт-Петербурге
Лукашенко шуткой описал погоду в Санкт-Петербурге
25 декабря 2023, 20:03

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко шуткой ответил на вопрос журналиста о погоде в Санкт-Петербурге.
Глава Республики Беларусь 25 декабря прибыл в северную столицу России для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Из своего автомобиля белорусский президент вышел без шапки, пальто, расстёгнутом нараспашку. Журналисты спросили, не боится ли он простудиться, появляясь на холоде без головного убора.

«Всю жизнь хожу, поэтому волос нет», — смеясь ответил Лукашенко.

В Петербурге минус три градуса, однако, из-за сильной влажности и ветра температура ощущается куда ниже заявленной. Лукашенко подчеркнул, что погода в Белоруссии такая же, как и в Питере.

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Путин подписал закон, позволяющий скорой оказывать помощь без согласия пациента
25 декабря 2023, 19:44

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, позволяющий врачам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без добровольного согласия, пациента, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Подписанные президентом поправки относятся к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Теперь старший врач в бригаде скорой помощи может принимать решение об оказании медицинской помощи пациенту без его добровольного согласия, если нуждающийся в медпомощи не способен изложить свою волю самостоятельно.

При этом, родственники пациента всё ещё могут выразить свою несогласие с процедурой, подписав официальный документ.

Напомним, ранее Владимир Путин также подписал поправки, касающиеся материнского капитала. Теперь получить его могут только граждане РФ и только в том случае, если их ребёнок будет являться гражданином РФ по праву рождения.

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«Он дурак»: Лукашенко точно и лаконично описал Борреля
Лукашенко назвал Борреля дураком, который не имеет отношения к политике
25 декабря 2023, 19:20

Фото: kremlin.ru

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель – просто дурак, который не имеет никакого отношения к политике, с таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Глава Республики Беларусь строго подчеркнул, что ни Москва, ни Минск не стремятся влезать в новый вооружённый конфликт, в особенности, в условиях незавершённой специальной военной операции.

Ранее Боррель заявил, что всем странам Европейского союза надо мобилизовать свои силы по максимуму, чтобы не допустить победы России на полях СВО.

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#евросоюз
#украина
#россия
#сво
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Политолог Светов раскрыл условия, при которых протесты в Сербии прекратятся
Политолог Светов: Если власти дадут отпор, то все затихнет
25 декабря 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Политолог Юрий Светов заявил, что если власти страны окажут решительный ответ бунтовщикам, то все протесты в стране стихнут.
Он добавил, что протесты – обыкновенный сценарий, который реализуется тогда, когда оппозиция не получает желаемого на выборах.

«За всем этим стоят силы, которые давят на правительство Сербии, чтобы они признали независимость Косово и подключились к антироссийским санкциям. А дальнейшее развитие событий зависит только от решимости властей. Если они позволят себе дать отпор и не позволят раскачивать ситуацию, то все затихнет», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

При этом, специалист высказал мнение о том, что государственный переворот в стране не реализуется.

Учредитель Царьграда Константин Малофеев также выразил надежду на то, что госпереворот в Сербии не случится, отметив участие Запада в протестных настроениях в стране.

«В странах, где, как говорят, царят свобода слова и демократия, особенно ловко умеют ходить в ногу. Абсолютно все — и «свободные» политики, и «независимые» журналисты. В Сербии после очередных выборов случилась явно подготовленная на Западе попытка государственного переворота. Полиция пока справилась с мятежниками», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

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#протесты
#запад
#сербия
#политика
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Депутат Милонов: Протесты в Сербии устроили феминистки и абортницы
25 декабря 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/sibway

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что коалиция «Сербия против насилия», организовавшая протестные события в Сербии, являются союзом феминисток и абортниц, пытается силой захватить власть в стране.
«Смешно, что так называемая коалиция «Сербия против насилия» — союз феминисток, абортниц и соевых куколдов, — объединившись против насилия, пытаются сами его осуществить. Как люди совершенно недемократичные, они считают, что надо все брать силой, если у них не получилось по-другому. Теперь наши сербские братишки в очередной раз увидят подлинное лицо европейских крысёнышей, которые пытаются всё поменять в Сербии и продать родную страну», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Милонов.

Он также назвал Сербию великой страной, которую европейским политикам никогда не одолеть.

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#сербия
#запад
#политика
#протесты
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Журналист L’Express Аке сравнил темпы роста российской и европейской экономики
L’Express: Российская экономика вопреки санкциям развивается быстрее европейской
25 декабря 2023, 18:27

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Несмотря на санкции США и Евросоюза, затратный конфликт на Украине и противостояние с Западом, российская экономика растёт, а поддержка президента Путина в стране непоколебима. Об этом заявил глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке.
Он отметил, что темпы роста российской экономики даже опережают показатели стран еврозоны. Например, промышленное производство в стране увеличилось на 7,5%, а санкции, накладываемые Евросоюзом, только подстёгивают российских предпринимателей и крупные компании к развёртыванию новых производств и освоению выпуска новых товаров, которые раньше закупались за границей, чтобы сократить зависимость от импорта.

Аке также отметил, что население страны безусловно поддерживает позицию президента РФ Владимира Путина по специальной военной операции.

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В Подмосковье к выборам президента организовали Информационно-справочный центр
25 декабря 2023, 18:12

Фото: Istockphoto / AntonioGuillem

В Мособлизбиркоме на период подготовки и проведения выборов президента развёрнута работа регионального сегмента Информационно-справочного центра ЦИК России.
Звонки от граждан с территории России принимают по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20, сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«В Информационно-справочном центре участники избирательного процесса могут получить информацию об избирательной кампании; запросить сведения об адресах, телефонах, графике работы избирательных комиссий; получить информацию о порядке голосования по месту жительства, пребывания и месту нахождения; дистанционного электронного, голосования», – говорится в сообщении.
Как отметили в Мособлизбиркоме, работа Информационно-справочного центра хорошо зарекомендовала себя в Московской области во время проведения выборов в Единый день голосования 10 сентября.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта 2024 года.

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