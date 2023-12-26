«Страна.ua»: В Раду внесли законопроект о мобилизации

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Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua».
По информации украинского издания, текст документа в настоящее время не опубликован.
Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявлял, что парламент ожидает законопроект о мобилизации от кабмина, который должны были в понедельник, 25 декабря, внести в Верховную Раду.
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Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявлял, что парламент ожидает законопроект о мобилизации от кабмина, который должны были в понедельник, 25 декабря, внести в Верховную Раду.
«Кабмин внёс в Раду законопроект о мобилизации. Документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». По состоянию на данный момент текст законопроекта еще не опубликован», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян