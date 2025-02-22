«Не поеду»: Трамп опроверг информацию о предстоящем визите в Москву на День Победы

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Вновь избранный президент США Дональд Трамп опроверг информацию о готовящемся визите в Москву в дни празднования 80-летия победы союзников во Второй мировой войне.
Об этом сообщили корреспонденты пула Белого дома. Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг наличие договорённостей о визите американского лидера в Россию на 9 Мая. Ранее сообщение о том, что «новый-старый» хозяин Белого дома посетит Москву в дни праздничных торжеств появилось на страницах французского журнала Le Point.
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«Нет, я не поеду», — вполне определённо сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Что касается предстоящей встречи российского и американского президентов, то она пройдёт раньше их возможных визитов в Вашингтон и Москву соответственно. Об этом ранее сообщил Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Однако, по словам представителя Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп уже обменялись взаимными приглашениями.
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Александр Бойцов