Стала известна стадия подготовки встречи Путина и Трампа

Фото: iStock/SyhinStas
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, процесс подготовки к встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа находится на начальной стадии. Этим дипломат поделился с РИА Новости.
«Вопросы - те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них», — пояснил агентству Рябков.
Дипломат отметил, что перед договоренностью о встрече лидеров государств важно провести интенсивную подготовку. Она стартовала, и важным звеном ее является встреча делегаций двух стран в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На сегодняшний день можно сказать, что подготовка к российско-американскому саммиту находится на начальной стадии.
Читайте также:
Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник
США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа
Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту
Иван Мусатов