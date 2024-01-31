«Не пошли на поводу»: В МИД РФ прокомментировали решение суда ООН по иску Киева к Москве

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Международный суд ООН отказался признавать Россию страной-агрессором и оставил Украину без компенсаций, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского МИД.
«Доводы российской стороны о безосновательности украинских инсинуаций были в Гааге услышаны: из заявленных Киевом на протяжении семилетнего разбирательства более чем 20 требований Суд отклонил практически все и оставил Украину без какой-либо компенсации», — говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.
В МИД также подчеркнули, что суд ООН не стал идти на поводу у киевского режима и признавать Россию страной-агрессором.
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