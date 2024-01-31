Фото: iStock/Askolds
Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Киева к Москве о несоблюдении конвенций в Донбассе и Киеве, об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью.
В 2017 году киевские власти подали иск, потребовав признать действия России в Донбассе нарушающими международную конвенцию о борьбе с терроризмом, а в Крыму — конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Однако, по словам Донохью, в Донбассе Москва соблюдала все необходимые обязательства, за исключением незамедлительного сообщения о лицах, которые могли совершить преступления на территории этой страны. Что же касается Крыма — там Россия также организовала образовательную систему, включающую обучение на украинском языке.
В результате, Международный суд отклонил большинство претензий, предъявленных Киевом Москве.
Читайте также:
Путин: Россия требует провести международное расследование крушения Ил-76
Путин: Россия никогда не забудет о преступлениях Киева против российских граждан
Путин заявил, что бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении «воюют как следует»
Однако, по словам Донохью, в Донбассе Москва соблюдала все необходимые обязательства, за исключением незамедлительного сообщения о лицах, которые могли совершить преступления на территории этой страны. Что же касается Крыма — там Россия также организовала образовательную систему, включающую обучение на украинском языке.
Читайте также:
Путин: Россия требует провести международное расследование крушения Ил-76
Путин: Россия никогда не забудет о преступлениях Киева против российских граждан
Путин заявил, что бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении «воюют как следует»
Евгения Парфентьева