«Не повторите ошибку с Гитлером»: Сальдо сделал заявление о Зеленском
Владимир Сальдо предупредил Европу о «новом Гитлере» в лице Зеленского
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением, в котором призвал руководителей стран Европейского союза критически оценить политику Киева и действия Владимира Зеленского. Слова политика приводит ТАСС.
По мнению Сальдо, европейским лидерам необходимо «трезво посмотреть» на текущую ситуацию, чтобы избежать ошибок прошлого, проведя историческую параллель.
«Неизвестно, как себя поведет Зеленский, они точно так же когда-то прозевали Гитлера», — заявил губернатор.Сальдо отметил, что ресурсы Европы направляются не на внутреннее развитие, а на милитаризацию Украины. Он выразил убеждение, что затягивание конфликта может привести к серьёзным последствиям, и призвал европейские страны осознать это.
В своём обращении губернатор подчеркнул, что, по его мнению, реалистичная оценка со стороны ЕС способствовала бы более быстрому завершению украинского конфликта.