В МИД Украины заявили, что Зеленский открыт к обсуждению территорий с Путиным

23 августа 2025, 11:50

Кислица: Зеленский готов обсуждать с Путиным территориальные вопросы

Фото: Istock/Yurii Klymko

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News заявил о готовности Владимира Зеленского обсуждать с Владимиром Путиным территориальные вопросы.





По словам дипломата, украинский лидер в этом вопросе руководствуется действующим законодательством и учитывает общественное мнение, которое, как он отметил, категорически против обмена территории на мир.

«Но когда дело дошло до территориальных вопросов, Зеленский дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с той линии соприкосновения, которая сейчас находится на месте», — заявил Кислица.