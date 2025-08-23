В МИД Украины заявили, что Зеленский открыт к обсуждению территорий с Путиным
Кислица: Зеленский готов обсуждать с Путиным территориальные вопросы
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News заявил о готовности Владимира Зеленского обсуждать с Владимиром Путиным территориальные вопросы.
По словам дипломата, украинский лидер в этом вопросе руководствуется действующим законодательством и учитывает общественное мнение, которое, как он отметил, категорически против обмена территории на мир.
«Но когда дело дошло до территориальных вопросов, Зеленский дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с той линии соприкосновения, которая сейчас находится на месте», — заявил Кислица.Дипломат уточнил, что, согласно позиции Зеленского, обсуждение территориальных вопросов должно начинаться с рассмотрения той линии, на которой находятся линии боевых действий.
Ранее Зеленский отклонил ключевые предложения США по урегулированию конфликта.