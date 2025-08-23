Россия запросила срочное заседание СБ ООН по теме подрывов «Северных потоков»

23 августа 2025, 02:27

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу подрыва газопроводов «Северный поток» в связи с появлением новой информации о задержании подозреваемого. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.





По его словам, заседание назначено на 26 августа в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Москве). На встрече российская сторона планирует привлечь внимание к затягиванию немецкого расследования.





«В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», — написал Полянский.