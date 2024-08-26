«Не приезжай, Илон!»: какая опасность грозит Маску в Европе

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Американскому бизнесмену Илону Маску лучше отказаться от поездок по Европе после того, как арестовали его коллегу Павла Дурова, основавшего мессенджер Telegram. С таким мнением выступил британский политик Джордж Галлоуэй на своем канале в Youtube.
«После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине. Не приезжай, Илон!» — сказал он.По мнению политика, арест Дурова входит в план Запада, направленный на устранение несогласных.
Дурову вменяют 12 преступлений, связанных с наркотиками, мошенничеством, педофильским контентом и прочими деяниями. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
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Никита Кротов