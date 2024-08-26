Названа сумма ущерба по делу комбрига ВСУ Храпача

Белоруссия не получала официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от границы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в беседе с РИА Новости. Единственное, что видела белорусская сторона — сообщения в интернете.