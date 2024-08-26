Названа сумма ущерба по делу комбрига ВСУ Храпача

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Сумму в более 4.6 миллиона рублей составил ущерб по уголовному делу комбрига боевиков ВСУ Дмитрия Храпача, который приказывал бить ракетами по войсковым частям под Белгородом, сообщает РИА Новости.
«Был причинен имущественный ущерб на сумму 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, а также повлечены иные тяжкие последствия», — сказано в материалах дела, которые огласил гособвинитель в рамках судебного разбирательства.
Сумма ущерба подтверждена в Минобороны РФ. Представитель оборонного ведомства добавил, что исковые требования к фигуранту поддерживаются в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в Москве осудили женщин, испортивших памятник Георгию Жукову.
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Никита Кротов