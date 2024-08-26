Журналист Боуз: Россия начала первый этап ответа на вторжение в Курскую область

Россия начала первый этап своего ответа на вторжение ВСУ на территорию Курской области. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
На своей странице в социальной сети Х он написал, что сегодня, 26 августа, российские войска нанесли по энергетической инфраструктуре Украины, возможно, самый мощный удар за всё время конфликта. По мнению репортёра, это и является первым этапом ответа России на вторжение украинских военных в Курскую область.
Ранее российские войска провели массированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Взрывы были слышны в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской и других областях. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
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