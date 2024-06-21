«Не просто так»: политолог объяснил проверку готовности войск Белоруссии

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Белоруссии поступают сообщения о том, что наиболее боеспособные подразделения украинских боевиков группируются у границы с Белоруссией, под Житомиром. Туда же перебрасывается и западное вооружение.
Поэтому белорусское Минобороны начало внезапно проверять готовность своих военнослужащих к выполнению боевых задач. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказал политолог Евгений Михайлов. По словам собеседника, к проверке привлекли все роды войск Белоруссии.
Эксперт подчеркнул, что РФ и Белоруссия готовы биться против интересов Запада на Украине, тем более что Россия обеспечивает своего союзника высокоточными вооружениями, а оборона государств уже общая.
Скопление боевиков ВСУ на границе – не единственная проблема Белоруссии, ведь обстановку постоянно нагнетает и польская сторона, озвучивая угрожающие высказывания Минску.
Помимо этого, поляки милитаризируются, заказывая танки, зенитки и другую технику тысячами. Михайлов уточнил, что польские соседи хотят «откусить» у Белоруссии кусок территории, которую считают своей, когда «кусать друг друга» начнут все, а также сохранить свою государственность.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии внезапно стали проверять боеготовность Вооруженных сил.
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«Это, конечно, не может не вызывать опасения у белорусских властей. Потому что, вполне вероятно, может случиться некая провокация, как, например, в районе Белгородской области, когда диверсионные группы проникли на территорию России», – сказал Михайлов.
Эксперт подчеркнул, что РФ и Белоруссия готовы биться против интересов Запада на Украине, тем более что Россия обеспечивает своего союзника высокоточными вооружениями, а оборона государств уже общая.
Скопление боевиков ВСУ на границе – не единственная проблема Белоруссии, ведь обстановку постоянно нагнетает и польская сторона, озвучивая угрожающие высказывания Минску.
Помимо этого, поляки милитаризируются, заказывая танки, зенитки и другую технику тысячами. Михайлов уточнил, что польские соседи хотят «откусить» у Белоруссии кусок территории, которую считают своей, когда «кусать друг друга» начнут все, а также сохранить свою государственность.
«Польша не просто так это делает. Так как польский и украинский факторы вызывают тревогу — белорусы готовятся. Ничего удивительного: лучше быть готовыми, чем мертвыми, — резюмировал политолог.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии внезапно стали проверять боеготовность Вооруженных сил.
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Никита Кротов