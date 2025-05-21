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Отказ Трампа вводить антироссийские санкции говорит о расколе НАТО

NYT: отказ Трампа от санкций против России демонстрирует раскол внутри НАТО
Фото: iStock/LineCraft

Фото: iStock/LineCraft

Отказ президента США Дональда Трампа от введения антироссийских санкций говорит о расколе внутри НАТО. Об этом сообщает The New York Times.
«Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении. Они стремятся обойти Украину и развивать более широкие отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО», — передает издание.

Ранее Трамп утверждал, что только он принимает решение о введении антироссийских санкций. Свое заявление президент сделал на фоне требований Владимира Зеленского ввести очередные санкции против РФ.

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Песков: в будущем поднимется вопрос, кто подпишет документы с Россией от Украины
21 мая 2025, 02:51

Фото: iStock/3dmitry

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в будущем будет поднят вопрос о том, кто подпишет с РФ документы об урегулировании конфликта со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня», — передает агентство слова Пескова.

При этом ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности заключить с Украиной меморандум о прекращении огня. Для этого сторонам необходимо найти удовлетворяющие обоих компромиссы. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с украинской стороны нет лиц, которые могли бы стать уполномоченными для заключения мирной сделки.

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CNN: США располагают данными о планах Израиля ударить по ядерным объектам Ирана
21 мая 2025, 02:04

Фото: iStock/RomoloTavani

США получили разведанные о планах Израиля ударить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает CNN.
«США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль проводит подготовку к нанесению ударов по иранским ядерным объектам», — передает телеканал со ссылкой на американских чиновников.

При этом пока неизвестно об итоговом решении властей Израиля по данному вопросу. Один из источников отметил, что за последние месяцы вероятность такого исхода сильно возросла.

К тому же Израиль готов действовать самостоятельно в том случае, если Иран и США заключат сделку по ядерной программе. Страна рассматривает возможность проведения боевых действий против Ирана без поддержки Вашингтона.

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#израиль
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#ядерное оружие
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Трамп: только мне принимать решение о введении санкций против РФ
21 мая 2025, 00:38

Дональд Трамп (Фото: kremlin)

Президент США Дональд Трамп заявил, что только он будет принимать решение о введении санкций против России. Об этом американский лидер сказал в Белом доме.
«Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя», — заявил Трамп.

Свои слова американский лидер произнес после призыва Владимира Зеленского ввести новые антироссийские санкции. Помимо этого Трамп отметил, что сейчас настало критическое время для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что пока не вводит новые санкции против ​России из-за шанса ​закончить боевые действия на Украине.

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Туск: Польша закроет границу с ФРГ из-за нелегальных мигрантов
20 мая 2025, 23:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с ФРГ, если из Германии продолжат пребывать нелегальные мигранты. Об этом глава страны сказал в эфире польского телевиденья.
«Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы», — сказал Туск.

В последнее время Польша регулярно сталкивается с тем, что полицейские из Германии регулярно перенаправляют в страну нелегальных мигрантов. В связи с этим Туск заявил, что готов временно отказаться от выполнения положений трактата ЕС и закрыть границу в ФРГ.

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Путин убедил Трампа учитывать интересы Москвы
Миронов: Трамп понял, что лучше сотрудничать с РФ, а не воевать
20 мая 2025, 19:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом убедил учитывать интересы Москвы и не конфликтовать с ней. Такое мнение выразил председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«Трамп в своём заявлении обращает внимание — в том числе европейских лидеров, — что с Россией гораздо выгоднее жить в мире и торговать, чем воевать. Это невозможно без учёта жизненных интересов России. Готовность президента США развивать торговые отношения с нашей страной — это пример остальным», — отметил Миронов в интервью RT.

Он также уверен, что чем чаще будет происходить общение между Путиным и Трампом, тем лучше, поскольку Зеленскому теперь ему придётся либо согласиться на диалог, либо выбирать продолжение войны, однако без поддержки США.

Тем временем британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский был в ярости, после телефонного разговора Путина и Трампа, пишут argumenti.ru со ссылкой на ОСН.

Отмечается, что глава киевского режима ожидал поддержки от США. По словам Меркуриса, Москва и Вашингтон начали находить точки соприкосновения, а отношения между ними становятся всё лучше.

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