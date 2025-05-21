Отказ Трампа вводить антироссийские санкции говорит о расколе НАТО

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Отказ президента США Дональда Трампа от введения антироссийских санкций говорит о расколе внутри НАТО. Об этом сообщает The New York Times.
«Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении. Они стремятся обойти Украину и развивать более широкие отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО», — передает издание.
Ранее Трамп утверждал, что только он принимает решение о введении антироссийских санкций. Свое заявление президент сделал на фоне требований Владимира Зеленского ввести очередные санкции против РФ.
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Иван Мусатов