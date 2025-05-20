Трамп: я не ввожу новые санкции против РФ из-за шанса урегулировать конфликт

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, так как надеется на урегулирование конфликта на Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
«Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда это произойдет», — заявил Трамп.
Помимо этого президент отметил, что ответит на тему об усилиях Киева по урегулированию конфликта через две недели. К тому же Трамп убежден в том, что российский лидер Владимир Путин хочет окончания украинского кризиса.
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Иван Мусатов