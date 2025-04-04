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Европейские политики ошибочно называют Россию главной угрозой для региона, игнорируя внутренние проблемы, которые на самом деле дестабилизируют континент. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
По его словам, ключевыми рисками для Европы являются миграционная политика, подрывающая культурные устои, неэффективная экономическая стратегия и недостаточные расходы на оборону. Вэнс подчеркнул, что европейские лидеры, называя Россию угрозой, продолжают закупать её газ на миллиарды долларов, тратя на безопасность лишь 1% ВВП, тогда как США направляют на эти цели 3–4%.
Отдельно вице-президент прокомментировал судебное преследование лидера французских националистов Марин Ле Пен.
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Отдельно вице-президент прокомментировал судебное преследование лидера французских националистов Марин Ле Пен.
«Она лидирует в некоторых опросах, а ее пытаются посадить за совершенно незначительное обвинение, которое, кстати, касается ее сотрудников, а не самой Марин Ле Пен. Они хотят упечь ее в тюрьму и снять с выборов. Разве это демократия?», — задал риторический вопрос он.Читайте также:
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Мария Моисеева