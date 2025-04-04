Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Похожа на телочку с Патриков»: Клава Кока разрыдалась после неудачного визита в салон красоты на полдня

«Похожа на телочку с Патриков»: Клава Кока разрыдалась после неудачного визита в салон красоты на полдня

Клава Кока заплакала из-за неудачного визита в салон красоты, сняв об этом видео
Клава Кока в прежнем образе (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)

Клава Кока в прежнем образе (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)

Клава Кока отправилась в салон красоты за новым образом, но 11-часовой визит обернулся слезами. Певица осталась в шоке от результата и сравнила себя с Лерой Ранеткой из 2008 года. К выводу она пришла одному: иногда лучше ничего не менять, если тебя устраивает текущий образ.
«Я решилась на смену причёски и жёстко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу всё пошло не так», — поделилась она с фанатами.

Клава Кока «прощается» со старой прической (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)

Всё началось с идеи команды Клавы сменить имидж — нарастить волосы и сделать модную стрижку. Ей не особо-то и хотелось увидеть «новую себя», но на эксперимент все же решилась. Из интереса. Изначально план был простой: немного нарастить длину, сделать рваную стрижку и растянуть блонд.

Певица доверилась мастерам и провела в салоне почти полдня, но уже в процессе поняла, что что-то пошло не так.

Клава Кока (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)

Клаве сразу не понравился новый русый цвет, который ей «дали» мастера в результате «растяжки корней». К тому же вызвали шок кудрявые пряди вместо прямых и мысль о том, что каждое утро придётся их выравнивать.

Клава надеялась, что рваная стрижка спасёт ситуацию, но итог оказался плачевным — она провела ночь в слезах. На утро решила срочно созвониться с командой, понимая, что ей слишком не нравится новый образ и работать, выглядя так, нельзя.

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

«Кажется, что я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще я просто на кого-то похожа, но не на себя. (...) Звоню Владу Лисовцу и говорю: «Выручай». Он, конечно, поржал, сказал, я стала похожа на тёлочку с Патриков», — призналась она.
Все закончилось хорошо: волосы вновь подстригли, внешность, близкую к прошлой, вернули.

В соцсетях звезда поделилась выводом, к которому пришла после «эксперимента»: изменения в своей жизни иногда, конечно, нужны, но не в том случае, когда интуиция тебе подсказывает — не делай. Она поблагодарила подписчиков за поддержку, удивившись тому, как много людей отозвались на ее ролик.

Читайте также:

«Логическое завершение»: Нюша записала трендовое видео под свой хит прямо на улице

«Я осталась без работы»: Клава Кока сделала заявление на шоу «Один в один»

США отказались освобождать российскую ученую, арестованную из-за ввоза лягушек

*Запрещенная в России экстремистская организация
#история
#соцсети
#ночь
#певица
#салон красоты
#волосы
«Красивая и талантливая была пара»: Собчак опечалилась разрыву Пересильд и Тройника
Собчак с огорчением прокомментировала расставание Пересильд и Тройника
04 апреля 2025, 05:35

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак прокомментировала расставание Юлии Пересильд и Михаила Тройника. Пара состояла в отношениях около трех лет. Новость о разрыве, которую Юлия объявила в четверг вечером, удивила поклонников.
Юлия Пересильд решила сама сообщить о расставании, чтобы остановить нелицеприятные слухи. Она отметила, что решение было принято давно, с благодарностью и уважением друг к другу. Причины разрыва актриса оставила за кадром, подчеркнув, что ни одна из сторон не считает другую виноватой.

«Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…», — объяснила она в соцсетях.
Юлия Пересильд и Максим Тройник (Фото: Instagram* @juliaperesild)

Позже Тройник подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает только дружба и работа. Учитывая спокойные комментарии со стороны вывших влюбленных, похоже, что решение о расставании было принято довольно давно.

Ксения Собчак отметила, что ничуть не удивлена профессиональным поведением актеров. Хотя журналистка сожалеет о «неудачном» финале их любовной истории.

«Скандальных расставаний от Юлии и не ждала, и в профессионализме не сомневалась, но в любом случае жаль – была красивая и талантливая пара», — отметила Собчак в своем Telegram-канале.
Поклонники в комментариях тоже выразили грусть, но пожелали паре счастья и гармонии впереди. Многие отметили, что расставание прошло достойно, без лишнего шума и обвинений, что в мире шоу-бизнеса встречается нечасто.

Читайте также:

«Похожа на телочку с Патриков»: Клава Кока разрыдалась после неудачного визита в салон красоты на полдня

Западные фирмы начали искать способы вернуться на телеканалы РФ

«Логическое завершение»: Нюша записала трендовое видео под свой хит прямо на улице

*Запрещенная в России экстремистская организация
#работа
#ксения собчак
#шоу
#актриса
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Логическое завершение»: Нюша записала трендовое видео под свой хит прямо на улице
Нюша записала трендовое видео под свой вирусный хит и порадовала фанатов
04 апреля 2025, 03:53

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

Нюша спела на улице свой хит из 2015-ого «Где ты, там я». Певица подхватила вирусный тренд, начатый блогерами: люди записывают короткие клипы под музыку, даря «вторую жизнь» старой мелодии. Вот и Нюша решила не оставаться в стороне, сняв ролик во время гуляния.
Популярные песни из прошлого не раз повторно «взлетали» из-за интернет-трендов. Каверы, флешмобы, «мемность» новых клипов — все это помогает поддерживать интерес слушателей, зачастую «открывая» молодым людям незнакомую музыку. На этот раз благодаря тиктокерам в центр внимания вернулась «Где ты, там я». Блогеры снимают под нее танцы в самых разных местах — от парков до торговых центров.

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

Нюша решила поддержать тренд и тоже записала простой, но яркий ролик. Она вышла на улицу, включила камеру и спела, пока вокруг кипела обычная жизнь.

«Тренд дошел до логического завершения», — написал один из комментаторов.
В кадр случайно попал парень — он шел мимо, даже не подозревая, что оказался на видео у звезды. Певица остановилась на пару секунд, чтобы попозировать с ним.

В соцсетях к своему посту она потом добавила шутливую подпись.

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

«Как думаете, узнал?», — со смехом спросила девушка у подписчиков
Подписчики решили, вряд ли. Все произошло очень быстро, парень даже не успел осознать происходящее — на последних кадрах можно заметить его удивленное выражение лица.

Само исполнение песни фанатов порадовало, многие отметили, что приятно видеть такую волну позитива в «ленте».

Читайте также:

Психолог прокомментировала хорошие отношения между Нюшей и Егором Кридом

США отказались освобождать российскую ученую, арестованную из-за ввоза лягушек

Нюша раскрыла тайны личной жизни на фоне слухов о романе с бизнесменом

*Запрещенная в России экстремистская организация
#интернет
#жизнь
#певица
#танцы
#звёзды
#люди
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рудковскую раскритиковали за рыбалку после скандала с Безруковым
03 апреля 2025, 23:02

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яну Рудковскую раскритиковали за рыбалку на Мальдивах.
Продюсер в личном блоге опубликовала фотографию, на которой держит пойманную на удочке рыбу, стоя при этом на корме яхты.

Правда поклонники не оценили досуга Рудковской, сравнив его в поступком Сергея Безрукова.

Яна Рудковская (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

В комментариях пользователи обрушились на звезду, призвав её отпустить рыбу и поучиться на опыте других людей.

Напомним, что накануне на Сергея Безрукова набросились с обвинениями в браконьерстве после одного его поста. Актёр показал, как съездил на рыбалку в Ростовской области. На фотографии он держал двухкилограммовую щуку. Однако выяснилось, что сейчас в регионе действуют два запрета: на вылов всей рыбы из-за периода нерестования и отдельно на отлов щуки. ​Однако представитель артиста утверждает, что фото было сделано до введения ограничений.

Читайте также:

«Приходится быть адвокатом самого себя»: Сергей Безруков вышел на связь после обвинений в браконьерстве

Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах

«Выставлю все оригиналы, их штук 100»: Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа
#актёр
#фото
#сергей безруков
#пользователи
#продюсер
#сын
#рыбалка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Риски максимальные, помолитесь за меня»: больная раком Лама Сафонова может умереть на операции
Больная раком Лама Сафонова заявила, что может умереть на операции
03 апреля 2025, 22:46

Лама Сафонова (фото: Telegram @lamasafonova1)

Лама Сафонова борется с раком, но, несмотря на это, продолжает выступать. Правда сегодня певица поделилась тревожной новостью.
37-летняя исполнительница опубликовала тревожный пост в своём Telegram-канале.

«Состояние плохое. Сегодня срочная госпитализация и будут оперировать. Риски по наркозу и анестезии максимальные. Помолитесь за меня, пожалуйста, друзья. Сдаваться не намерена. Люблю. Вернусь!», – написала Сафонова.
Преданные поклонники одарили женщину словами поддержки, пожелали ей сил в борьбе с недугом и крепкого здоровья.

Также Лама продемонстрировала, как выглядит в этот трудный период. На фотографии она запечатлена в кислородной маске, но при этом с эффектным макияжем. Она объяснила это тем, что принципиально накрасилась, вопреки всему, потому что не намерена сдаваться.

Четыре года назад Сафонова уже находилась в тяжёлом состоянии. Тогда ей, к счастью, удалось выкарабкаться и даже вернуться на сцену.

Напомним, что рак матки последней стадии врачи обнаружили у певицы в 2016 году. Тогда женщина перенесла операцию по удалению органа. Однако это не решило проблему, поскольку метастазы распространились по всему организму.

Правда далеко не все верят в трагедию певицы. Так, например, бизнесмен Андрей Ковалёв обвинил Сафонову в мошенничестве, заявив, что она собирает деньги якобы на лечение, а на самом деле тратит их на личные нужды.

Читайте также:

«Так важно вновь почувствовать себя красивой!»: Сражающаяся с раком Сабина Пантус любуется собой

«Бог наказал за предательства женщин»: Буйнов назвал причину возникновения у него рака

«Чувствовала себя недоженщиной»: экс-солистка «Тату» Лена Катина откровенно рассказала о послеродовой депрессии
#врачи
#деньги
#женщина
#лечение
#госпитализация
#пост
#telegram
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь Любови Успенской снялась в чёрном боди у шеста – фото
03 апреля 2025, 22:29

Татьяна Плаксина (фото: ВКонтакте / @pacha_tati_real)

Дочь певицы Любови Успенской снялась в откровенном образе.
35-летняя художница Татьяна Плаксина запечатлела себя в зеркале на мансарде. Она стояла около шеста в чёрном боде с длинными рукавами и вырезом до талии, оформленном шнуровкой.



Девушка распустила волнистые волосы и решила продемонстрировать свою естественную красоту, отказавшись от косметики.

Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала о тяжёлых отношениях Успенской с дочерью. Она отметила, что в их истории было и до сих пор есть насилие, поэтому скандалы и примирения будут чередоваться по кругу.

Читайте также:

«Это была не я»: дочь Любови Успенской высказалась о конфликте с матерью и участии в скандальном шоу

Дочь Любови Успенской нашла новый способ заработка – рассчитывает на миллионы

«Ты любовь моей жизни или очередной дурак?»: дочь Любови Успенской посвятила стих таинственному мужчине
#насилие
#любовь
#шоу
#девушка
#волосы
#фотография
Следите за нашими новостями
в удобном формате