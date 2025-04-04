«Похожа на телочку с Патриков»: Клава Кока разрыдалась после неудачного визита в салон красоты на полдня

Клава Кока в прежнем образе (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)
Клава Кока отправилась в салон красоты за новым образом, но 11-часовой визит обернулся слезами. Певица осталась в шоке от результата и сравнила себя с Лерой Ранеткой из 2008 года. К выводу она пришла одному: иногда лучше ничего не менять, если тебя устраивает текущий образ.
«Я решилась на смену причёски и жёстко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу всё пошло не так», — поделилась она с фанатами.
Клава Кока «прощается» со старой прической (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)Всё началось с идеи команды Клавы сменить имидж — нарастить волосы и сделать модную стрижку. Ей не особо-то и хотелось увидеть «новую себя», но на эксперимент все же решилась. Из интереса. Изначально план был простой: немного нарастить длину, сделать рваную стрижку и растянуть блонд.
Певица доверилась мастерам и провела в салоне почти полдня, но уже в процессе поняла, что что-то пошло не так.
Клава Кока (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)
Клаве сразу не понравился новый русый цвет, который ей «дали» мастера в результате «растяжки корней». К тому же вызвали шок кудрявые пряди вместо прямых и мысль о том, что каждое утро придётся их выравнивать.
Клава надеялась, что рваная стрижка спасёт ситуацию, но итог оказался плачевным — она провела ночь в слезах. На утро решила срочно созвониться с командой, понимая, что ей слишком не нравится новый образ и работать, выглядя так, нельзя.
Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)
«Кажется, что я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще я просто на кого-то похожа, но не на себя. (...) Звоню Владу Лисовцу и говорю: «Выручай». Он, конечно, поржал, сказал, я стала похожа на тёлочку с Патриков», — призналась она.Все закончилось хорошо: волосы вновь подстригли, внешность, близкую к прошлой, вернули.
В соцсетях звезда поделилась выводом, к которому пришла после «эксперимента»: изменения в своей жизни иногда, конечно, нужны, но не в том случае, когда интуиция тебе подсказывает — не делай. Она поблагодарила подписчиков за поддержку, удивившись тому, как много людей отозвались на ее ролик.
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