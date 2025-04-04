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БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, есть погибший

Из-за атаки дронов ВСУ на Брянскую область один человек погиб и один пострадал
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Атака привела к повреждениям многоквартирного дома: выбиты окна, разрушен балкон. Также пострадали припаркованные автомобили. Обследование территории продолжится утром.

«Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб», — написал Богомаз.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал материальную помощь семьям пострадавших. Он призвал жителей соблюдать осторожность, подчеркнув, что удары наносятся по мирным гражданам.

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 апреля системы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.

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ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины
Губернатор Сальдо: ВС РФ установили блокаду в морских портах Николаевской области
04 апреля 2025, 05:03

Фото: iStock/3DSculptor

Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными, дислоцированными на Кинбурнском полуострове. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», — заявил он.
По его словам, блокировка распространяется также на выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и Чёрное море, что делает невозможным перемещение плавсредств ВСУ. Сальдо подчеркнул, что контроль над этими участками позволяет ограничить военно-логистические операции противника.

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения.

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Три аэропорта в Москве прекратили принимать и отправлять авиарейсы
Во Внуково, Домодедово и Жуковском временно ограничили рейсы самолетов
04 апреля 2025, 01:14

Фото: iStock/tanyss

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку авиарейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Детали инцидента и сроки возобновления работы аэропортов официально не раскрываются. Власти акцентируют, что принятые меры носят превентивный характер.

Внуково прекратил принимать самолеты с 23:43 мск по причинам, не зависящим от аэропорта, как уточнили в его пресс-службе. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о введении во Внуково режима «Ковер».

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин связал ограничения с работой ПВО, которая сбила дрон, направлявшийся в сторону столицы.

Об атаках беспилотников также заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подтвердивший активность систем противовоздушной обороны в регионе.

«Атака беспилотников на Липецк и Липецкий МО продолжается. Оставайтесь дома и не подходите к окнам», — написал в своем Telegram-канале он.
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#ограничения
#меры
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Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву
04 апреля 2025, 00:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Системы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Информацию о нейтрализации дрона передал мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
По данным очевидцев, которые передает Mash, в Филимонковском, Вороновском и Первомайском районах Новой Москвы были слышны звуки, напоминающие взрывы. Точные причины инцидента и детали происходящего пока не раскрываются.

Также в Росавиации сообщили, что временные ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Эти аэропорты на данный момент приостановили прием и отправку авиарейсов.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что жители одного из населенных пунктов Одинцовского района Подмосковья также сообщают о звуках взрыва, а в Раменском и Жуковском пишут о проблемах со связью.

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На Украине начали применять психотропные препараты для возвращения военных в строй
Independent: На Украине начали возвращать бойцов в строй с помощью кетамина
03 апреля 2025, 21:45

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине врачи для лечения и быстрого возвращения военных в строй начали применять психотропный препарат кетамин. Об этом пишет британская газета The Independent.
Руководитель Центра психического здоровья и реабилитации «Лесная поляна» рассказала в беседе с изданием, что классическая психотерапия может затянуться на пять лет, поэтому перед медиками встала задача найти что-то, что будет иметь быстрый эффект.

В результате, решил остановиться на психоделической терапии, которая позволяет в кратчайшие сроки вернуть бойцов на передовую.

По словам журналистов, пациенты психиатрической больницы принимают кетамин под присмотром врачей. Зачастую им завязывают глаза и включают в наушниках успокаивающую музыку. При этом подчёркивается, что такой метод действительно приводит к «поразительно быстрым результатам».

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Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным территориям
03 апреля 2025, 19:52

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным Украиной территориям. Об этом он сообщил в ходе встречи с предпринимателями в Черниговской области, пишут местные СМИ.
Киев никогда не признает утраченные территории российским, эта одна из красных линий. Однако если получится найти компромисс, чтобы возвращение территорий было осуществлено со временем и путём дипломатии, то Украина готова пойти на это, поскольку это станет единственным верным путём, отметил политик.

Вместе с тем, Зеленский убеждён, что «справедливый мир» наступит только тогда, когда Украине будут возвращены все территории.

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Стало известно, почему Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений

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