БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, есть погибший

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В результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Атака привела к повреждениям многоквартирного дома: выбиты окна, разрушен балкон. Также пострадали припаркованные автомобили. Обследование территории продолжится утром.
Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 апреля системы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.
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«Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб», — написал Богомаз.Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал материальную помощь семьям пострадавших. Он призвал жителей соблюдать осторожность, подчеркнув, что удары наносятся по мирным гражданам.
Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 апреля системы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.
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Мария Моисеева