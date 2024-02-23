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В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке Арменией членства в организации

Секретариат ОДКБ не получал заявления Еревана о заморозке членства в организации
23 февраля 2024, 10:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Организация договора о коллективной безопасности не получала никаких заявлений от Еревана относительно приостановки членства в ОДКБ. Об этом официально уведомил её секретариат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «заморозке» участия в ОДКБ из-за того, что обязательства организации в отношении его страны не были выполнены, напоминает РИА Новости. В секретариате предположили, что глава армянского правительства имел ввиду приостановку участия Еревана в некоторых мероприятиях ОДКБ. Официальных уведомлений о прекращении членства сотрудники, ведающие документооборотом, не подтвердили.

Напомним, Ереван неоднократно обвиняла ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил недавно, что у Армении «нет никаких ожиданий» от организации. В ноябре армянский премьер Пашинян отказался от участия саммита глав государств ОДКБ в Минске.

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Пекин готов адекватно ответить на новые санкции Великобритании
23 февраля 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство КНР в Лондоне предупредило британские власти, что страна готова защищать интересы и права своих компаний. Это заявление сотрудники внешнеполитического ведомства Поднебесной сделали после того, как Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения в отношении трёх китайских фирм.
В декларации дипломатического представительства действия Англии названы односторонними и не отвечающими нормам международного права, сообщает официальный сайт МИД КНР.

«Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят наш решительный отпор», — прямо и конкретно указывается в заявлении.

Китайские дипломаты также подчеркнули также неизменно «объективную и независимую» позицию, которую Пекин занимает по вопросу украинского конфликта.

Напомним, санкциям Великобритании подверглись три фирмы из КНР: Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставщики электронных компонентов), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производителей двигателей для беспилотников). Их в Уайт-Холле и на Даунинг-стрит подозревают в экспорте в Россию высокотехнологичных компонентов, которые затем используются для нужд СВО.

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#сво
#китай
#великобритания
#санкции
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Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов
Захарова обвинила Литву в желании создать трудности россиянам и белорусам
23 февраля 2024, 09:34

Фото: istockphoto / diegograndi

Россия будет требовать от Литвы и стран Евросоюза выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойным поездкам в Калининград, как пассажирским, так и грузовым.
Об этом передала агентству РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, антироссийские действия Литвы были и раньше, при этом их политические деятели не задумываются об интересах своих собственных жителей. Такой комментарий она выразила на фоне решения Вильнюса закрыть с 1 марта пограничные пункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также ограничить посадку и высадку людей на ж/д станциях Кена и Кибартай.

Уточним, что поезда РЖД уже несколько лет ходят в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.

Как отметила представитель МИД Захарова, это решение никак не повлияет на россиян, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, так как в таком случае посадка/высадка будет проходить только в конечных пунктах прибытия.

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Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну.

Зеленский отказался заключать новые минские соглашения.

Зеленский заявил, что Трамп не способен урегулировать конфликт на Украине.
#ржд
#россия
#конфликт
#мария захарова
#калининград
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Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну
Трамп заявил, что он способен урегулирует ситуацию на Украине и предотвратит третью мировую
23 февраля 2024, 09:11

Фото: istockphoto / HunterBliss

Экс-президент Америки Дональд Трамп выразил мнение, что в он состоянии разрешить конфликт на территории Украины за короткие сроки в случае победы на выборах.
По его словам, как только он займет пост президента США, ему будет под силу урегулировать конфликтные отношения между Россией и Украиной. Такое мнение экс-лидер высказал на христианской конференции в штате Теннесси.

Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.

Как заявил бывший президент Америки, только он сможет не допустить начало третьей мировой войны. По его мнению, есть вероятность ее начала.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News усомнился, что Трампу в случае победы на выборах получится урегулировать конфликт вокруг Украины.

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#сша
#конфликт
#президент
#спецоперация
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В Белом доме объяснили оскорбительные слова Байдена о Путине
Белый дом: слова Байдена о Путине вызваны беспокойством за нацбезопасность
23 февраля 2024, 05:47

Фото: сайт Белого дома

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине вызвали тревогу в отношении национальной безопасности, по словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, Джона Кирби, как сообщает РИА Новости.
«Мы серьезно обеспокоены национальной безопасностью в контексте отношений с Россией... Президент сосредоточен на этом, когда говорит о потенциальных угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и его страны», — подчеркнул Кирби.
Ранее, 22 февраля, посольство России в Вашингтоне выразило протест в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина.

«Мы отправили решительную ноту протеста в связи с оскорбительным характером и неприемлемостью подобных высказываний со стороны американского руководства в адрес президента России», — заявил посол Анатолий Антонов.
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#страны
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#посольство
#антонов
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Зеленский отказался заключать новые минские соглашения
Зеленский: Киев не желает повторять минские соглашения
23 февраля 2024, 05:44

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет подписывать новое соглашение, аналогичное Минскому.
По его словам, речь идет не только о территориальном вопросе, но и о безопасности Украины. «Мы не верим в новые замороженные конфликты», – подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент отказася от плана Дональда Трампа по урегулированиу конфликта на Украине.

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#украина
#владимир зеленский
#соглашение
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Зеленский заявил, что Трамп не способен урегулировать конфликт на Украине
Зеленский отказался от плана Трампа по решению украинской проблемы
23 февраля 2024, 05:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией в течение 24 часов нереален. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Зеленский предупредил американских политиков, что он не сможет «решить эту трагедию» с ним. Он также повторил свой призыв к президенту Трампу приехать на Украину, чтобы поговорить о конфликте.

«Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию», – подчеркнул глава государства.

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#владимир зеленский
#дональд трамп
#украина
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Байден заявил, что он «не подарок», но превосходит Трампа
Байден: я «не подарок», но я лучше Трампа
23 февраля 2024, 03:52

Фото: kremlin

Президент США от демократов Джо Байден заявил, что он «не талантлив», но, безусловно, лучше своего предшественник – республиканца Дональда Трампа. С такой оценкой американский лидер выступил на предвыборном мероприятии в Калифорнии, передает ТАСС.
«Я не подарок [по сравнению] со всеми президентами, но я, черт возьми, точно лучше предыдущего парня», – заявил Байден, которого цитируют журналисты Белого дома.
Президент также выразил мнение, что его оппонент «поддерживает политическое насилие», не замеченное «ни за одним президентом со времен Гражданской войны» в США.

Байден также раскритиковал Трампа за то, что тот назвал патриотами участников нападения на Капитолий в начале 2021 года и пообещал помиловать их в случае избрания президентом.

«Они убили полицейских. Они убили людей», – отметил политик.

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#джозеф байден
#выборы
#сша
#дональд трамп
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Белорусская команда Minsk стала первым чемпионом «Игр будущего»
23 февраля 2024, 03:05

Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

На турнире «Игры будущего» в Казани команда из Белоруссии под названием Minsk выиграла в дисциплине виртуальных велогонок, сообщила «Российская газета».
«В четверг были определены первые победители. В состязаниях по виртуальным велогонкам лучшей стала команда Minsk из Беларуси», — пишет издание.
Соревнование состояло из пяти этапов. Белорусская команда набрала 522 очка, опередив российскую и итальянскую команды. Участвовали 12 коллективов с призерами различных международных соревнований.

«Игры будущего» представляют собой мультиспортивный турнир с призовым фондом в размере десять миллионов долларов, в котором приняли участие 277 команд из 107 стран. Это мероприятие предлагает новые виды спорта вместо традиционных дисциплин. Турнир открылся 21 февраля в Казани.

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#сша
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#турнир
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#игры
#путин
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Пашинян возложил на Россию вину за призывы к свержению власти в Армении
Пашинян: российские чиновники требовали свергнуть власть в Армении
23 февраля 2024, 02:32

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в призывах к свержению правительства в республике. Политик сделал это заявление в интервью телеканалу France 24.
По его словам, осенью 2023 года российские власти «открыто призывали» армянский народ восстать и свергнуть правительство. При этом он не назвал ни одного человека.

Пашинян также пожаловался, что уже шесть лет наблюдает антиармянскую пропаганду на российских телеканалах.

Ранее он заявил, что Армения приостановила участи в деятельности ОДКБ.

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#армения
#россия
#политика
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