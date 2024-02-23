В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке Арменией членства в организации

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Организация договора о коллективной безопасности не получала никаких заявлений от Еревана относительно приостановки членства в ОДКБ. Об этом официально уведомил её секретариат.
Напомним, Ереван неоднократно обвиняла ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил недавно, что у Армении «нет никаких ожиданий» от организации. В ноябре армянский премьер Пашинян отказался от участия саммита глав государств ОДКБ в Минске.
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Александр Бойцов