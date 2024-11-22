«Не сплетничайте о Трампе»: Рютте обратился к главам Минобороны стран НАТО

Фото: iStock/graphia76
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте порекомендовал главам министерств обороны альянса взаимодействовать с победивших на выборах в США Дональдом Трампом, а не распространять сплетни о нём. Об этом сообщает газета The Washington Post.
На этой неделе Рютте провёл встречу с министрами обороны. В ходе своего выступления он призвал не сплетничать о Трампе, а позвонить ему и заручиться его поддержкой.
Также он указал на важность гарантировать то, что Штаты останутся на стороне Европы.
Кроме того, Рютте призвал министров увеличить расходы на оборонную отрасль сверх 2% от ВВП. Он добавил, что в случае победы России в конфликте с Украиной, расходы «на противодействие Путину будут не 3% от ВВП, а 4% или 5%».
Читайте также:
Стала известна позиция Европы в вопросе капитуляции Украины из-за Трампа
AT: Байден разрешил Киеву атаковать Россию ATACMS, чтобы подставить Трампа
В ближайшее время ожидаются переговоры Путина и Трампа
Также он указал на важность гарантировать то, что Штаты останутся на стороне Европы.
Кроме того, Рютте призвал министров увеличить расходы на оборонную отрасль сверх 2% от ВВП. Он добавил, что в случае победы России в конфликте с Украиной, расходы «на противодействие Путину будут не 3% от ВВП, а 4% или 5%».
Читайте также:
Стала известна позиция Европы в вопросе капитуляции Украины из-за Трампа
AT: Байден разрешил Киеву атаковать Россию ATACMS, чтобы подставить Трампа
В ближайшее время ожидаются переговоры Путина и Трампа
Анастасия Чинкова