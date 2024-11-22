«Не сплетничайте о Трампе»: Рютте обратился к главам Минобороны стран НАТО

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил перекрасить здание Пентагона в яркий желтый цвет после заявления представителя американского оборонного ведомства о готовности к обмену ядерными ударами. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.