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«Не сплетничайте о Трампе»: Рютте обратился к главам Минобороны стран НАТО

Рютте призвал глав МО стран НАТО не сплетничать о Трампе, а позвонить ему
Фото: iStock/graphia76

Фото: iStock/graphia76

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте порекомендовал главам министерств обороны альянса взаимодействовать с победивших на выборах в США Дональдом Трампом, а не распространять сплетни о нём. Об этом сообщает газета The Washington Post.
На этой неделе Рютте провёл встречу с министрами обороны. В ходе своего выступления он призвал не сплетничать о Трампе, а позвонить ему и заручиться его поддержкой.

Также он указал на важность гарантировать то, что Штаты останутся на стороне Европы.



Кроме того, Рютте призвал министров увеличить расходы на оборонную отрасль сверх 2% от ВВП. Он добавил, что в случае победы России в конфликте с Украиной, расходы «на противодействие Путину будут не 3% от ВВП, а 4% или 5%».

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Генпрокурором при Трампе станет блондинка, разбирающаяся в коррупции на Украине
22 ноября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/rarrarorro

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы министерства юстиции прокурора Флориды Пэм Бонди. Это произошло после того, как конгрессмен Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру.
Телеканал CNN считает, что у Бонди гораздо больше шансов успешно пройти голосование в Сенате, чем было у Гетца. Авторы публикации напоминают, что во время первого президентского срока Трампа прокурор Флориды встала на его защиту в процессе об импичменте.

В материале указано, что во время выступления на слушаниях по импичменту в Конгрессе Бонди детально описывала связи сына Байдена с Украиной. По её словам, должность Байдена-младшего в украинской компании Burisma «была частью коррупции» его отца, тогдашнего вице-президента США.

Бонди посвятила Украине и коррупционным схемам получасовую речь на слушаниях. Как пишут американские СМИ, она достаточно глубоко разбирается в этом вопросе, что может помочь при аудите военных поставок Киеву. Также Пэм Бонди характеризуют как убеждённую противницу однополых браков и давнюю сторонницу Трампа.

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Песков объяснил, зачем России нужны мигранты
Песков: России нужны мигранты на фоне напряжённой демографической ситуации
22 ноября 2024, 10:20

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

России нужны трудовые мигранты из других стран для обеспечения динамичного развития страны на фоне напряжённой демографической ситуации. Страна приветствует их приезд, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Мигранты являются потребностью в связи с напряжённой демографической ситуацией. Россия – самая большая страна мира, но её населения не хватает для динамичного развития и реализации намеченных планов. Именно поэтому трудовые мигранты приветствуются, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прежде всего в вопросе привлечения трудовых мигрантов власти должны думать об интересах граждан страны. Мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать и соблюдать законы и хорошо владеть русским языком. Одновременно с этим и самим мигрантам необходимо обеспечить «человеческие условия» и предоставить им все блага.

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В ФРГ составили «живой план» на случай военного конфликта с РФ
FAZ: Германия разработала секретный план подготовки к войне с Россией
22 ноября 2024, 05:11

Фото: iStock/Stadtratte

Германия начала подготовку к возможной крупномасштабной войне с Россией, разработав секретный «Оперативный план Германии» объемом в 1000 страниц, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В документе перечислены объекты инфраструктуры и здания, нуждающиеся в особой охране, а также обозначена роль Германии как центра для перемещения десятков, а возможно, сотен тысяч солдат на восточный фланг НАТО в случае войны.

Согласно изданию, бундесвер уже начал привлекать немецкие компании к подготовке к чрезвычайной ситуации.

Руководитель командного органа территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке рекомендовал организациям обучить 5% сотрудников управлению грузовиками, запастись дизельными генераторами и разработать кризисные планы для персонала.

Документ остается открытым для дополнений, и в бундесвере называют его «живым планом».

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Ордер МУС на арест израильских лидеров вызвал гнев Байдена
Байден назвал решение МУС об ордере на арест Нетаньяху и Галанта возмутительными
22 ноября 2024, 04:58

Фото: istockphoto/Sergei Fyss

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, передает РИА Новости.
В заявлении Байдена подчеркивается, что США будут продолжать поддерживать Израиль и его безопасность.

«Позвольте мне прояснить: Израиль и ХАМАС не равны. Мы всегда будем стоять с Израилем против угроз его безопасности», — заявил Байден.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест израильских лидеров, обвиняя их в военных преступлениях в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, который оспаривал его юрисдикцию, и подтвердил свое право рассматривать дела по ситуации в Палестине.

«Радио 1» уже сообщало, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую критику немецкого правительства. Депутат Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок.

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#суд
#сша
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#израиль
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#джо байден
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Депутат Госдумы предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома»
Шеремет: Пентагон надо перекрасить в желтый за готовность к обмену ядерными ударами
22 ноября 2024, 04:12

Фото: iStock/grynold

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил перекрасить здание Пентагона в яркий желтый цвет после заявления представителя американского оборонного ведомства о готовности к обмену ядерными ударами. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Шеремет сравнил Пентагон с «дурдомом» и подчеркнул, что такие заявления представляют опасность для всего человечества.

«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома. Поэтому его стены нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишенных яркий желтый цвет», — отметил депутат.
Он добавил, что подобная риторика лишь усиливает напряженность в мире и требует серьезного осмысления последствий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что США допускают обмен ядерными ударами, при котором часть стратегического арсенала будет сохранена для дальнейшего сдерживания противников

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#сша
#опасность
#депутат
#новости
#пентагон
#россия
#ядерное оружие
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В Германии заявили о «громкой пощечине» Шольцу и Бербок
Депутат Вагенкнехт: ордер МУС на арест Нетаньяху стал пощечиной Шольцу и Бербок
22 ноября 2024, 03:34

Фото: iStock/photosvit

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую критику немецкого правительства. Депутат бундестага и глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала это «громкой пощечиной» канцлеру Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок, передает ТАСС.
«Что еще нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?», — возмутилась Вагенкнехт в X (ранее Twitter).
Вагенкнехт подчеркнула, что Германия поставляет почти половину оружия израильской армии и поставила вопрос о прекращении этого сотрудничества. По ее мнению, немецкое правительство должно отказаться от поддержки «военных преступлений правительства Нетаньяху в Газе» и ввести эмбарго на поставки вооружений.

Политик заявила, что подобное решение давно назрело и поставила под сомнение текущую внешнюю политику Берлина.

Ранее «Радио 1» писало, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта

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#арест
#правительство
#германия
#фрг
#twitter
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Обращение Путина заставило президента Казахстана принять срочные меры
Токаев поручил усилить безопасность в стране из-за ухудшения ситуации Украины
22 ноября 2024, 03:09

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для усиления безопасности основных военных и гражданских объектов страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передает РИА Новости.
Срочные распоряжения даны премьер-министру, руководителю администрации президента, главам силовых структур и мэрам городов. Также о мерах для усиления безопасности были проинформированы спикеры обеих палат парламента.

Уали подчеркнул, что ситуация в Казахстане находится под контролем, несмотря на ухудшение обстановки вокруг Украины. Казахстан продолжает настаивать на прекращении конфликта и начале мирных переговоров.

Ранее стало известно, что послы Казахстана на Украине рекомендуют своим гражданам покинуть приближенные к зонам активных боевых действий территории или уехать из республики в целях безопасности.

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#казахстан
#страны
#меры
#новости
#безопасность
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Симоньян прокомментировала обращение Путина о ракетных ударах
22 ноября 2024, 01:27

Фото: iStock/vadimrysev

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
В своем Telegram-канале она отметила, что на протяжении двух лет ее спрашивают, когда закончится конфликт.

«Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом», — резюмировала Симоньян.
Президент Владимир Путин в своем выступлении заявил, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют использовать свое вооружение для атак на территорию РФ. Он также сообщил об успешных испытаниях ракеты «Орешник», удар которой был нанесен по промышленному комплексу в Днепропетровске.

Симоньян опубликовала цитату из вышеупомянутого обращения Путина и отметила, что развитие дальнейших событий зависит от решительности сторон, а уверенности в себе России как раз всегда хватало.

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#оружие
#владимир путин
#вооружение
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#ракеты
#удар
#рф
#маргарита симоньян
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В Пентагоне обеспокоены российским гиперзвуковым оружием
Пентагон: США обеспокоены применением Россией ракеты «Орешник»
22 ноября 2024, 00:38

Фото: iStock/icholakov

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения. Заявление прозвучало после удара российскими ракетами «Орешник» по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — заводу «Южмаш».
Сингх отметила, что Россия предупредила США о предстоящем пуске незадолго до атаки. Удар был нанесен по стратегическому предприятию, известному производством ракетной техники.

Применение гиперзвукового оружия вызывает серьезную обеспокоенность американской стороны, подчеркнула представитель Пентагона.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлён ракетный удар «Орешника» по «Южмашу».

Президент Владимир Путин дал обещание, что в случае будущего применения «Орешника» Москва будет заранее предупреждать мирных граждан территорий, которые могут оказаться в зоне воздействия.

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#сша
#россия
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#вооружения
#ракеты
#удар
#пентагон
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