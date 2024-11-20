В ближайшее время ожидаются переговоры Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
В ближайшее время произойдут переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.
Уточняется, что Путин осудит с Трампом возможное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что президент России проводит международный телефонный разговор. С кем именно проходит беседа, он не уточнил. По его словам, подробности должны появиться в первой половине дня.
15 ноября Путин побеседовал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. Беседа продлилась около часа. Шольц призвал Путина к скорейшему принятию мирного решения по Украине, чтобы достичь прочного и справедливого мира. Однако канцлер уточнил, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо.
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что президент России проводит международный телефонный разговор. С кем именно проходит беседа, он не уточнил. По его словам, подробности должны появиться в первой половине дня.
15 ноября Путин побеседовал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. Беседа продлилась около часа. Шольц призвал Путина к скорейшему принятию мирного решения по Украине, чтобы достичь прочного и справедливого мира. Однако канцлер уточнил, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо.
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Элина Позднякова