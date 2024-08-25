«Не стало неожиданностью»: Мизулина прокомментировала арест Дурова

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Глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что задержание основателя Telegram Павла Дурова не стало для нее неожиданностью.
«Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск, арестовать могли в любой момент, похожие ситуации по запросу США ведь были и прежде», — заявила Мизулина.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Александр Климов