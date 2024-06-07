«Не стоит дергать русских за усы»: Орбан предупредил Запад

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Венгерский премьер Виктор Орбан ответил на слова президента России Владимира Путина о возможности поставок российского оружия странам-врагам США. Слова Орбана приводит Portfolio.
«Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», – сказал Орбан.
По его мнению, если российская сторона действительно ответит таким образом, передав вооружения, например, странам Африки или Кубе, то количество погибших в конфликтах вырастет во всем мире. Это в свою очередь везде сделает ситуацию «напряженнее».
«В истории каждого вооруженного конфликта был момент, после которого не было обратного пути. Мы приближаемся к этой точке», – добавил Орбан.
Политик резюмировал, что украинский конфликт начинался, как региональный, купировать его в начальной стадии не удалось, а теперь его последствия ощущает весь мир. Он убежден, что подобное обострение может спровоцировать мировую войну, а война затянувшаяся, не будет полезна даже ее победителям.
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