Орбан предупредил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине

Фото: сайт Кремля
Разрешение западных стран на атаки Киева по российской территории с использованием их оружия может привести к втягиванию НАТО в украинский конфликт.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянскому изданию Giornale.
Он также отметил важность выбора между изоляцией конфликта и поиском дипломатического решения или углублением участия в войне.
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«Если позволить Украине атаковать Россию оружием, поставленным в том числе Италией, это вызовет сильную реакцию России и приблизит риск вовлечения НАТО», — предупредил Орбан.
Он также отметил важность выбора между изоляцией конфликта и поиском дипломатического решения или углублением участия в войне.
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Артем Кузьмин