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Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной

29 мая 2024, 10:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не сталкивался с более безответственным поведением, чем действия ЕС в отношении украинского конфликта, и назвал абсурдной идею возобновления всеобщего военного призыва в странах ЕС.


«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — заявил Орбан.

По его словам, страны Европы не просчитали последствия своего вмешательства в украинский конфликт. Орбан отметил, что НАТО стремится вмешаться в ситуацию, и выразил беспокойство по поводу возможной эскалации конфликта и возрастающей роли альянса в нем.

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«Преступный захват власти»: Володин оценил легитимность Зеленского
Володин заявил о преступном захвате власти Зеленским на Украине
29 мая 2024, 10:21

Фото: сайт Кремля

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять обязанности президента, а лидером Украины остался Владимир Зеленский, а значит, что подобные действия стоит рассматривать как захват власти. Так считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин, сослался на конституцию Украины, согласно которой исполнение обязанностей президента до избрания и инаугурации нового должно возлагаться на председателя Верховной рады.

«Но ее спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше», — напомнил Володин.

При этом он уточнил, что украинская конституция гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно. Таким образом, Володин заключил, что другие варианты являются государственным преступлением, которое и совершил Зеленский, а все договоры и международные соглашения с ним не будут иметь юридической силы.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский является президентом Украины, пока не закончится военное положение в стране.

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#володин
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Путин назначил Дюмина секретарём Госсовета
29 мая 2024, 10:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарём Государственного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что госсовет – это конституционный орган, который формируется главой государства для согласованной работы и взаимодействия органов, входящих в систему публичной власти, определения направлений внутренней и внешней политики государства, а также приоритетных задач социально-экономического развития России. В нём состоят премьер-министр, председатель Совета Федерации, спикер Госдумы, руководитель администрации президента и главы субъектов РФ.

Также подчеркнём, что Дюмин был назначен помощником президента в середине мая. До этого он занимал пост губернатора Тульской области. В администрации президента он будет заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта, а также заниматься Госсоветом.

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#политика
#россия
#пост
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Польша разрешила применять поставляемое Украине оружие для ударов по России
29 мая 2024, 10:02

Фото: istockphoto/macky_ch

Польша разрешила применять вооружения, поставляемые на Украину, для ударов по российским территориям. Об этом в эфире радио Radio Zet заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», – сказал Томчик.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что, если польская сторона зайдет контингентом на украинскую территорию, то поляки не уйдут из Украины. Также глава государства отмечал, для России не секрет, что польские военные находятся в Незалежной. Их разговоры перехватываются.

В Госдуме заявляли, что наемники Запада и инструкторы, участвующие в конфликте на стороне киевского режима, перебазируются на вторую оборонную линию.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в конце февраля 2022 года.

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Telegraph: Зеленского призвали не давить на НАТО в вопросе вступления Украины
29 мая 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинского президента Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на членов НАТО в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс. Это произошло по итогам прошлогоднего саммита в Литве.
Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в альянсе, в НАТО посчитали, что страны, поддерживающие вступление Украины в организацию, в частности, Великобритания, создали слишком сильное давление вокруг этого решения. Зеленскому указали на недопустимость оказания дополнительного давления на отдельных союзников с целью лоббировать присоединение Киева к Североатлантическому блоку.

Как пишут обозреватели издания, Украина не продвинется дальше в вопросе вступления в НАТО в этом году, так как члены альянса опасаются быть втянутыми в конфликт с Россией. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Зеленского пригласят в июле в Вашингтон для участия в саммите организации, но вступление Украины в НАТО там обсуждаться не будет.

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#владимир зеленский
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«Мусорная атака»: КНДР отправила воздушные шары с необычным содержанием в Южную Корею
Yonhap: КНДР выпустила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею
29 мая 2024, 09:03

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Северная Корея отправила через границу в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.
Согласно сообщению, воздушные шары с необычным содержимым стали перелетать через границу вечером 28 мая. После чего они начали падать на территории Южной Кореи. Внутри оказался разный мусор, в том числе пластиковые бутылки, батарейки и навоз. Объединенный комитет начальников штабов Сеула призвал КНДР прекратить «бесчеловечные и вульгарные действия».

Ранее заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир сообщил, что в стране заметили агитационные материалы Южной Кореи. Тогда он предупредил, что КНДР будет разбрасывать мусор на территории республики Корея, чтобы в этой стране поняли, сколько усилий требуется для уборки.

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#мусор
#воздушные шары
#южная корея
#кндр
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Зеленский планирует передать России наработки по «формуле мира»
29 мая 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Diy13

Документы, разработанные на конференции, которая пройдёт в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, будут затем переданы для изучения российской стороне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру он уточнил, что России будут переданы наработки, касающихся пунктов, связанных с гуманитарной сферой, а также с ядерной и продовольственной безопасностью.

«Три пункта мы должны разработать по деталям, а потом передать российским представителям», — сообщил Зеленский.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что запланированный на июнь «мирный саммит» на деле является очередным обманом, придуманным США. Многие мировые лидеры уже отказались от участия в конференции, на которую Россия не приглашена. Среди них президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие политики.

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В МИД исключили национализацию активов покинувших Россию компаний
Биричевский: речи о национализации в России активов ушедших компаний не идет
29 мая 2024, 08:01

Фото: iStock/shipov

Активы западных компаний, которые ушли из России, не будут национализированы. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, приводит его слова издание РИА Новости.
Он также отметил, что Москва не политизирует коммерческие вопросы.

Кроме того, по словам Биричевского, иностранным компаниям, оставшимся на отечественном рынке, может быть оказана помощь в случае необходимости. Однако такие организации должны будут выполнять некоторые обязательства и соблюдать законодательство РФ, заключил директор департамента.

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ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского бойца
ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток гражданина РФ Дениса Резникова
29 мая 2024, 07:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Европейский суд по правам человека начал дело «Резников против Украины», связанное с пытками российского военного в плену у ВСУ. Об этом рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева, её слова передаёт РИА Новости.
Напомним, Резников попал в плен ВСУ под Красногоровкой. Тогда украинцы начали требовать от его дочери фотографировать военные объекты, а взамен пообещали перестать издеваться над её отцом. Однако девушка обратилась за помощью и не стала выполнять задачи украинских силовиков.

«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере», — рассказала Вихорева.

По её словам, России дали некоторое время для сбора дополнительной информации и составления апелляционного текста, чем сейчас и занимается адвокат.

Кроме того, она добавила, что юрист предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии ввиду того, что на саммите по Украине, который там состоится 15-16 июня, в том числе затронут тему военнопленных.

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Спикер Верховной Рады Стефанчук ответил Путину о легитимности Зеленского
В Раде после слов Путина заявили, что Зеленский остается президентом Украины
29 мая 2024, 07:13

Фото: iStock/krblokhin

Владимир Зеленский является президентом Украины, пока не закончится военное положение в стране. Такое заявление сделал спикер Рады Руслан Стефанчук после слов российского лидера Владимира Путина об отсутствии условий продления президентства в Конституции Украины.
«Рекомендовал бы любознательным читателям обратить внимание на часть 1 статьи 108 (Конституции Украины - ред.): «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». В демократических обществах это называется непрерывностью власти», — написал Стефанчук в соцсети Facebook*.

Таким образом, он отметил, что Зеленский остаётся президентом. Однако он всё же выразил опасение, что некоторые украинские политики будут цитировать «российские нарративы» о нелегитимности украинского лидера.

Накануне Путин заявил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, а о полномочиях главы государства там ничего не сказано.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Президентские выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили из-за введённого военного положения.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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