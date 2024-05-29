Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не сталкивался с более безответственным поведением, чем действия ЕС в отношении украинского конфликта, и назвал абсурдной идею возобновления всеобщего военного призыва в странах ЕС.
«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — заявил Орбан.
По его словам, страны Европы не просчитали последствия своего вмешательства в украинский конфликт. Орбан отметил, что НАТО стремится вмешаться в ситуацию, и выразил беспокойство по поводу возможной эскалации конфликта и возрастающей роли альянса в нем.
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