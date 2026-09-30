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«Не стоит заблуждаться»: Россия готова применить ядерное оружие для защиты Калининградской области

Посольство РФ: Москва задействует ЯО для защиты Калининградской области от НАТО
Фото: iStock/Gerasimov174

Ядерный арсенал может быть задействован Россией для защиты Калининградской области от агрессии западных стран. С таким заявлением выступило посольство РФ в Ирландии.



Дипломаты прямо указали, что Россия будет готова задействовать весь свой арсенал, если страны НАТО предпримут попытки изолировать регион от остальной части страны. Речь идёт в том числе о стратегическом вооружении.

«Не стоит заблуждаться: Россия будет готова задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны», — говорится в заявлении.
Ранее аналогичные предупреждения прозвучали из российского посольства в Великобритании. Там подчеркнули, что любые обсуждения возможной блокады или ударов по Калининградской области недопустимы.

Ситуацию прокомментировал замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, Запад не скрывает намерений блокировать Калининград в случае эскалации напряжённости.
Александр Огарёв

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