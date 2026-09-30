Трамп рассказал о симпатии к Ким Чен Ыну и заявил, что это взаимно

30 сентября 2026, 00:33

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп открыто говорит о взаимной симпатии с лидером КНДР Ким Чен Ыном и называет его своим другом. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.





Ещё в августе американский лидер утверждал, что получил отклик от Ким Чен Ына на предложение о переговорах между странами. Трамп также отмечал, что у него сложились хорошие отношения с северокорейским руководителем, и они прекрасно находят общий язык. Помимо этого, президент США поручил главе Пентагона Питу Хегсету уменьшить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей, посчитав такие манёвры избыточными.



«Так вышло, что он мой друг — Ким Чен Ын. Он мой друг. Ему нравится Трамп. Многие другие люди ему не нравятся. Я, пожалуй, единственный человек во всём мире, который ему симпатичен, и он мне тоже нравится», — сказал глава Белого дома.