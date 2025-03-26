«Не только армия и флот»: Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
У России в числе союзников есть не только армия и флот. К ним можно причислить также литературу, кино, музыку и другие сферы искусства.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по культуре и искусству, трансляция которого велась в телеграм-канале Кремля. Таким образом глава государства перефразировал и расширил знаменитый афоризм Александра III, оставшийся в анналах истории ещё с XIX века. Напомним, в ответ на сетования сановников на то, что страна осталась без поддержки союзников в сложной международной обстановке, император заявил, что у России есть только два надёжных союзника — армия и флот.
В ходе мероприятия ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов дополнил эту известную цитату, добавив к союзникам Союз писателей РФ. В ответ на это Путин заметил, что вся сфера искусства является союзником России.
В качестве иллюстрации он напомнил о знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича, которая была написана и исполнена в умирающем от голода и холода, обстреливаемом днём и ночью блокадном Ленинграде.
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В ходе мероприятия ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов дополнил эту известную цитату, добавив к союзникам Союз писателей РФ. В ответ на это Путин заметил, что вся сфера искусства является союзником России.
«Если посмотреть фильмы о войне, будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства. А музыка разве нет?» — задал риторический вопрос российский лидер.
В качестве иллюстрации он напомнил о знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича, которая была написана и исполнена в умирающем от голода и холода, обстреливаемом днём и ночью блокадном Ленинграде.
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Александр Бойцов