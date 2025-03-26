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«Не только армия и флот»: Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России

Путин причислил литературу, кино и музыку к союзникам России
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У России в числе союзников есть не только армия и флот. К ним можно причислить также литературу, кино, музыку и другие сферы искусства.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по культуре и искусству, трансляция которого велась в телеграм-канале Кремля. Таким образом глава государства перефразировал и расширил знаменитый афоризм Александра III, оставшийся в анналах истории ещё с XIX века. Напомним, в ответ на сетования сановников на то, что страна осталась без поддержки союзников в сложной международной обстановке, император заявил, что у России есть только два надёжных союзника — армия и флот.

В ходе мероприятия ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов дополнил эту известную цитату, добавив к союзникам Союз писателей РФ. В ответ на это Путин заметил, что вся сфера искусства является союзником России.

«Если посмотреть фильмы о войне, будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства. А музыка разве нет?» — задал риторический вопрос российский лидер.

В качестве иллюстрации он напомнил о знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича, которая была написана и исполнена в умирающем от голода и холода, обстреливаемом днём и ночью блокадном Ленинграде.

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«Померк его "светлый образ"»: Лавров высказался о предчувствии Зеленским скорого конца
Лавров: Зеленский осознаёт, что дни его сочтены
26 марта 2025, 08:45

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский отлично понимает, что дни его сочтены. Его «светлый образ», столь тщательно и бережно культивируемый им ранее, значительно померк, а верят в него лишь самые оголтелые националисты, составляющие незначительное бендеровское меньшинство.
Такое мнение в интервью Первому каналу высказал глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявления специального посланника президента США по Украине Стивена Уиткоффа относительно сроков прекращения огня. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Уиткофф верно понял суть конфликта, но неправильно оценивает европейские элиты, стремящиеся не допустить «слабины» со стороны Зеленского, а также явное нежелание самого киевского лидера, не желающего идти на прекращение огня.

«Зеленский и сам не хочет давать слабину. Он понимает, что дни его сочтены, что его "светлый образ", как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды, там таких людей тоже немало», — сказал Сергей Лавров.

Ранее спецпосланник американского президента Уиткофф в одном из интервью заявил, что полного прекращения огня на Украине можно добиться за «пару недель».

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Трамп: Россия и Зеленский желают завершения конфликта на Украине
26 марта 2025, 05:05

Фото: iStock/sb2010

По мнению президента США Дональда Трампа, Россия и Владимир Зеленский хотят завершения конфликта на Украине. Об этом политик заявил телеканалу Newsmax.
«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось», — сказал американский президент.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о достижении договоренностей всех сторон конфликта по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. При этом в Кремле отмечали, что инициатива вступить в силу только после отмены части санкций в отношении РФ.

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Лавров высмеял резкую смену позиции ЕС по миру на Украине
26 марта 2025, 02:17

Фото: iStock/artJazz

Глава МИД РФ Сергей Лавров высмеял резкую смену риторики Евросоюза в отношении урегулирования конфликта на Украине. Об этом дипломат заявил в своем интервью для «Первого канала».
«Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь "мяч" на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, "накачать" Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — высказался Лавров.

Дипломат отметил тот факт, что когда Киев дал согласие на 30-дневное перемирие, тогда же он запустил по территории центральной России рекордное число беспилотников. При этом Запад никак не осудил данные действия Украины. К тому же Киев сам настаивал на мгновенном согласии Москвы пойти на временное прекращение огня.

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#киев
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Лавров назвал генсека НАТО смешным и жалким за его позицию по Гренландии и США
26 марта 2025, 01:53

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте смешным и жалким человеком за его позицию по Гренландии и США. Об этом дипломат заявил в интервью для «Первого канала».
«Кстати, про Гренландию. Позорное явление. Генсекретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи с американским президентом в Белом доме выразил надежду, что США не будут "впутывать" НАТО в тему Гренландии. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться… Смешной и жалкий человек», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что несмотря на свою позицию по Гренландии, Рютте не раз говорил об Украине, которая не входит в состав НАТО. Рютте требовал не нарушать целостность страны, при этом решил не привлекать альянс к вопросу отношений Гренландии и США.

Ранее Лавров сравнил попытки Запада по сдерживанию России и нанесении ей стратегического поражения с планами Наполеона и Гитлера. Последние для этого завоевали всю Европу, а сейчас на эти цели был мобилизован весь Европейский союз.

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Лавров: диалог между Россией и США — это возвращение к нормальности
26 марта 2025, 01:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Диалог между Россией и США необходим и является возвращением к нормальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем интервью для Первого канала.
«Считаю, что то, что мы испытали при Джо Байдене – это аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Джо Байдена… То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог — это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина», — сказал Лавров.

Глава МИД оценил отношения России с США, когда последней руководил Джо Байден, аномалией. При этом Лавров подчеркнул оставшиеся разногласия между странами, однако у государств есть и совместные интересы. В пример дипломат привел восстановление «Северных потоков», за что выступают обе стороны. Европейских лидеров, которые против этого, Лавров охарактеризовал так:

«Это либо больные люди, либо самоубийцы».

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