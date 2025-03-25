Стало известно о планах по ротации бойцов СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые ушли на фронт первыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по культуре и искусству.
«Министерство обороны над этим думает. Конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — отметил Путин.
По словам российского лидера, многие мобилизованные уже превратились в настоящих военных и качественно выполняют задачи спецоперации наравне со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских соединений.
Читайте также:
Российские военные перехватили переговоры ВСУ об отсутствии ротации под Курском
США и Украина договорились не применять силу против судов в Черном море
Боец 30 км нёс на себе двоих раненых товарищей под обстрелами ВСУ
Элина Позднякова