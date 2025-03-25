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Стало известно о планах по ротации бойцов СВО

Путин: Вопрос ротации на фронте стоит остро, российские власти о нем не забывают
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые ушли на фронт первыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по культуре и искусству.
«Министерство обороны над этим думает. Конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — отметил Путин.

По словам российского лидера, многие мобилизованные уже превратились в настоящих военных и качественно выполняют задачи спецоперации наравне со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских соединений.

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#военные
#украина
#всу
#путин
#переговоры
США и Украина договорились не применять силу против судов в Черном море
25 марта 2025, 18:03

Фото: iStock/sb2010

США и Украина на переговорах в Эр-Рияде договорились не применять силу против коммерческих судов в Черном море. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Вашингтон и Киев договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры», —сообщает Белый дом.
При этом США и РФ смогли договориться об обеспечении безопасного судоходства и исключении применения силы в Черном море.

Также отмечается, что США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров все же раскрыл некоторые детали. По его словам, на российско-американской встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

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В Курской области ВСУ используют дроны «Баба Яга» для разбрасывания мин типа «лепесток»
В Курской области ВСУ сбрасывают мины типа «лепесток» с дронов «Баба Яга»
25 марта 2025, 17:59

Фото: istockphoto/SimoneN

Военнослужащие ВСУ начали активно использовать в Курской области мины типа «лепесток», часто для маскировки обклеивая их травой. Доставляются и разбрасываются они, чаще всего ночью, при помощи тяжёлых гексакоптеров «Баба Яга».
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали бойцы подразделения, входящего в российскую группировку войск «Север». По их словам, эти мины противник использует массово и повсеместно.

«Враг использует новый тип противопехотных мин. С БПЛА типа «Баба-Яга», как правило, ночью сбрасывают эти обклеенные травой «лепестки». Один тяжёлый дрон несёт два контейнера, в каждом — по 40 мин», — сообщили российские военные.

Правительство Курской области с 15 марта ввело запрет на посещение гражданскими лицами потенциально опасных мест в приграничных районах, которые ещё не обследованы сапёрами, включая населённые пункты, земли сельскохозяйственного назначения и лесные массивы.

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Боец 30 км нёс на себе двоих раненых товарищей под обстрелами ВСУ
25 марта 2025, 17:28

Фото: iStock/zabelin

Боец ВС РФ с позывным «Юфер» 30 км нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами дронов ВСУ.
О подвиге «Юфера» рассказал RT спасенный им боец с позывным «Дробыш». В ноябре 2024 года он получил тяжелое ранение и остался в блиндаже, где сам себе ампутировал часть ноги. Эвакуировать раненого не могли из-за большого числа дронов ВСУ.

Сослуживцы скидывали ему лекарства с дрона. Мужчина пил воду из луж, а питался тем, что мог найти. Однажды он вовсе был без еды и воды на протяжении шести дней.

Только в феврале 2025 года до него все же смог добраться «Юфер» с другим бойцом. Они понесли «Дробыша» на носилках, но второй военный подорвался на мине. В итоге раненых стало двое. Тогда единственный уцелевший «Юфер» принял решение вытащить обоих. Сначала он тащил одного раненого несколько километров, а потом возвращался за вторым. Эвакуация заняла четыре дня.

«Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: "Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!"» — вспоминает «Дробыш».

Боец отметил, что хочет найти «Юфера», который обладает огромной силой духа, и поблагодарить за спасение.

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Держал в тайне второй брак и эмигрировал в Испанию: как живет Борис Бурда и кто заставил его участвовать в «Что? Где? Когда?»
25 марта 2025, 17:14

Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Что? Где? Когда?»)

Журналист, телеведущий, эрудит, повар, писатель Борис Оскарович Бурда сегодня, 25 марта, отмечает свое 75-летие. Коренной одессит семь раз становился лучшим из знатоков передачи «Что? Где? Когда?», вел познавательные и кулинарные шоу на ТВ, а сейчас эмигрировал в Испанию. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Будущая звезда «Что? Где? Когда?» родился 25 марта 1950 года. Борис Бурда — уроженец Одессы в третьем поколении, по происхождению еврей. Отец мальчика — военный, а мама работала врачом-педиатром. Из-за большой занятости родителей воспитанием ребенка занималась бабушка. Борис рано научился читать и уже к четырем годам бегло осваивал тексты.

Учеба в школе Бурде давалась довольно легко, мальчик обладал большой тягой к знаниям. Так прилежный ученик Борис вышел из стен одесской школы с золотой медалью. После завершения школьного обучения Бурда решил продолжить образование в местном политехническом институте, выбрав специальность «Автоматизация тепло- и электроэнергетических процессов». В студенческие годы Борис активно участвовал в играх КВН. Вместе с командой талантливых молодых артистов он смог пробиться на телевидение.

Новые горизонты в шоу «Что? Где? Когда?»


Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Своя игра»)

Окончил институт Бурда с красным дипломом и продолжил работу по специальности. Порядка 20 лет будущая звезда трудился в электроэнергетической отрасли, пока всё не изменил случай.

В начале 1990-х годов руководство городского комитета комсомола буквально настояло на том, чтобы Борис Бурда организовал интеллектуальный клуб в Одессе и занялся «Что? Где? Когда?». Такое предложение поступило не случайно, дело в том, что Бурда еще в конце 80-х увлекался «Брейн-рингом» и неоднократно становился чемпионом и вице-чемпионом игры в СССР и в СНГ.

Борис Бурда стал известен всей стране как знаток игры «Что? Где? Когда?». Его невероятная эрудиция быстро сделала его любимцем публики и достойным соперником в игре. Благодаря своему интеллекту Борис получил престижные награды от этого элитного клуба. В его коллекции появились три «Хрустальные совы», одна «Бриллиантовая», а также семь званий самого полезного игрока по версии телезрителей.

С 1995 года Борис начал выступать в другой интеллектуальной игре — «Своя игра», где демонстрировал свой ум и находчивость. Он также стал одним из первых участников, которым удалось выиграть главный приз — автомобиль — в «Автомобильном кубке».

Работа на ТВ


Борис Бурда (Фото: скриншот т/п «Вкусно с Борисом Бурдой»)

После славы в интеллектуальных играх Борис Бурда получил приглашение на украинское телевидение, где начал вести кулинарное шоу «Вкусно с Борисом Бурдой». Кулинария настолько увлекла знатока, что он выпустил 9 книг, посвященных этой теме. Сам Бурда отмечал, что любовь к кулинарии у него появилась в первом браке. Его супруга Белла, известная поэтесса, терпеть не могла готовить, и это бремя легло на плечи Бориса.

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Личная жизнь


Борис Оскарович познакомился в Одессе со своей первой супругой Беллой Верниковой. В этом браке родился сын Владислав. Союз распался, когда Белла уехала в Израиль. Бурда женился во второй раз, но подробности о новой семье тщательно скрывались знатоком. Известно, что от второго брака у него есть сын Георгий, который получил образование в США.

Сейчас в сети есть информация о третьем браке Бориса, однако подробности звезда ТВ не раскрывает. У Бурды также есть пятеро внуков: родные Дмитрий и Тимофей и трое приёмных.

Не остался верен ни России, ни Украине


Борис Оскарович всегда очень гордился своими одесскими корнями. Он даже снял документальный фильм «Кто бы мог подумать?», посвящённый Одессе. В 2014 году, когда ситуация между Россией и Украиной начала накаляться, знаток старался придерживаться нейтральной позиции и на вопросы журналистов отвечал следующее:

«Ничем хорошим это кончиться не может. Все это — одна беда, один минус. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо».

Как известно, хорошо не получилось. Сразу после начала СВО Бурда вылетел из России под предлогом отдыха и больше не вернулся ни в Москву, ни в Одессу. По некоторым данным, Борис Оскарович живет в Испании. Сегодня он полностью избегает комментариев на политическую тему и старается держать нейтралитет.

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ВСУ на фоне переговоров РФ и США массово атаковали российские энергообъекты
МО РФ: ВСУ нанесли новые удары по энергообъектам на фоне переговоров в Эр-Рияде
25 марта 2025, 16:56

Фото: iStock/aapsky

Украинская сторона на фоне российско-американских переговоров по вопросам урегулирования конфликта атаковала энергетические объекты РФ. Об этом 25 марта сообщили в Минобороны.
«На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Так, по данным МО РФ, украинская сторона атаковала беспилотниками инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате действий противника отключилась высоковольтная линия «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2».

Кроме того, FPV-дрон ВСУ ударил по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в ЛНР.
Вечером 24 марта вражеский дрон сбили в районе мыса Тарханкут в Крыму. БПЛА собирался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

В оборонном ведомстве обратили внимание на недоговороспособность украинской стороны, которая продолжает ежедневно атаковать российские энергетические объекты.

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