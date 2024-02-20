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Киевским властям не удастся превратить Украину в «анти-Россию», с таким заявлением выступил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью для «РИА Новости».
«Они (киевские власти) последовательно все уничтожают. Для чего? Чтобы все-таки Украина стала «анти-Россией». Удастся ли им это сделать? Я думаю, что для значительной части украинцев это не удастся, хотя конфликты происходят и в семьях», — прокомментировал ситуацию Азаров.
Бывший премьер-министр заявил, что несмотря на разгоревшийся между странами конфликт многие люди продолжают сохранять связь сво своими родственниками по обе стороны границы. В пример Азаров привёл нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, родители которого живут в России.
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Евгения Парфентьева