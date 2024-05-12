В Госдуме прокомментировали решение выдвинуть Белоусова на пост министра обороны

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал предложение президента Путина назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. По его словам, если это решение главы государства, то оно выверенное и продуманное, передает ТАСС.
«Раз внес президент, верховный главнокомандующий, значит это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение. Тут других мнений быть не может», – сказал он.
12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который должен стать секретарем Совета безопасности.
Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.
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Александр Климов