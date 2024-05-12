Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин предложил переназначить Линца главой управления спецпрограмм президента РФ

Путин предложил переназначить Линца главой управления спецпрограмм президента РФ

12 мая 2024, 23:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Линца на должность начальника Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, передает Совет Федерации.
«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность начальника Главного управления специальных программ Президента – Линец Александр Леонидович», – отметили в Совфеде.

Линец занимает эту должность с 7 апреля 2015 года. Консультации по предложенным главой государства кандидатурам пройдут на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.



Ранее российский лидер предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.

Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.

Читайте также:

В Госдуме прокомментировали решение выдвинуть Белоусова на пост министра обороны

Песков объяснил решение Путина сделать министром обороны Андрея Белоусова

Шойгу станет главой Совбеза РФ вместо Патрушева
#владимир путин
#сергей шойгу
#совет федерации
#президент
#россия
#минобороны рф
Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в ходе обстрела Белгорода
13 мая 2024, 00:04

Фото: РИА Новости

Папа Франциск выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий связь с понтификом.
Он отметил, что Папа выразил глубокую скорбь в связи с обрушением дома в Белгороде и осудил все формы обстрела мирных жителей.

Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.

Читайте также:

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 13

Под завалами дома в Белгороде нашли мертвую 17-летнюю студентку

Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода
#подъезд
#соболезнования
#минобороны рф
#всу
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украину предупредили об «очень плохих новостях» после назначения Белоусова
Экономист Кущ предупредил Киев об «очень плохих новостях» из-за Белоусова
12 мая 2024, 23:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Назначение первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны России – «очень плохие новости» для Киева, заявил украинский экономист Алексей Кущ, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Украинский эксперт отметил, что в настоящее время все движется к повышению динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и стремительному росту военного производства в Российской Федерации. Кущ назвал Белоусова ключевой фигурой в создании «модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформаций и адаптации к санкциям».

«Для нас очень плохие новости, так как у нас должны министры следить за антиподами политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», – заявил экономист.

Ранее стало известно, что Белоусов был представлен Совету Федерации в качестве кандидата на пост министра обороны России. Такое предложение сделал президент Владимир Путин.

Читайте также:

Путин предложил кандидатуры на посты глав силового блока

«Не важно»: Песков об отсутствии воинского звания у нового министра обороны

В Госдуме прокомментировали решение выдвинуть Белоусова на пост министра обороны
#россия
#украина
#экономика
#минобороны рф
#санкции
#владимир путин
#президент
#совет федерации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин предложил кандидатуры на посты глав силового блока
12 мая 2024, 23:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обозначил тех, кого он хотел бы видеть во главе силового блока. Предложения были внесены на рассмотрение Совета Федерации, сообщает информационное агентство ТАСС.
Президент предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), а Александра Бортникова – руководителем Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Путин хочет и дальше видеть на посту главы Росгвардии Виктора Золотова. Дмитрий Кочнев останется на посту директора Федеральной службы охраны ФСО. Путин также предложил переназначить Владимира Колокольцева на пост главы МВД.

Министром обороны Путин предложил сделать бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Сергея Шойгу Путин назначил на пост секретаря Совета безопасности РФ.

Читайте также:

«Не важно»: Песков об отсутствии воинского звания у нового министра обороны

Путин предложил переназначить Линца главой управления спецпрограмм президента РФ

В Госдуме прокомментировали решение выдвинуть Белоусова на пост министра обороны
#фсб
#фсо
#свр
#владимир путин
#президент
#совет федерации
#сергей шойгу
#мвд
#сергей нарышкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не важно»: Песков об отсутствии воинского звания у нового министра обороны
Песков: отсутствие воинского звания у нового министра обороны не имеет значения
12 мая 2024, 23:27

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Владимира Путина назначить новым министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, заявил, что отсутствие у Белоусова военного звания сейчас не имеет значения, передает ТАСС.
«Сейчас это вовсе не главное», – заявил официальный представитель Кремля, говоря о вопросе присвоения воинского звания Белоусову.

Он также сообщил, что руководителем ведомства будет гражданское лицо.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.

Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.

Читайте также:

Путин предложил переназначить Линца главой управления спецпрограмм президента РФ

В Госдуме прокомментировали решение выдвинуть Белоусова на пост министра обороны

Шойгу станет главой Совбеза РФ вместо Патрушева
#совет федерации
#владимир путин
#сергей шойгу
#минобороны рф
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме прокомментировали решение выдвинуть Белоусова на пост министра обороны
Картаполов: решение выдвинуть Белоусова министром обороны выверенное и точное
12 мая 2024, 22:59

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал предложение президента Путина назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. По его словам, если это решение главы государства, то оно выверенное и продуманное, передает ТАСС.
«Раз внес президент, верховный главнокомандующий, значит это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение. Тут других мнений быть не может», – сказал он.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который должен стать секретарем Совета безопасности.

Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.

Читайте также:

Песков объяснил решение Путина сделать министром обороны Андрея Белоусова

Шойгу станет главой Совбеза РФ вместо Патрушева

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России
#минобороны рф
#владимир путин
#сергей шойгу
#совет федерации
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков объяснил решение Путина сделать министром обороны Андрея Белоусова
Песков: важно вписать экономику силового блока в экономику страны
12 мая 2024, 22:01

Фото: сайт Кремля

Решение президента России Владимира Путина назначить на пост Министра обороны РФ бывшего первого вице-премьера России Андрея Белоусова связано с желанием вписать экономику силового блока в экономику страны, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера ​Дмитрий Песков.
«Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике. Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей», — заявил Песков.
Также он добавил, что Шойгу в должности секретаря Совбеза РФ будет замом президента в комиссии по ВПК и будет курировать работу ФС ВТС.

В то же время начальником Генштаба остается Валерий Герасимов, подчеркнул Песков. По его словам, о новой должности Патрушева, ушедшего с поста секретаря Совбеза РФ, будет объявлено позже.

Читайте также:

Шойгу станет главой Совбеза РФ вместо Патрушева

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России

Первый замгубернатора стал исполняющим обязанности главы Курской области
#минобороны рф
#страны
#человек
#путин
#песков
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России
12 мая 2024, 21:31

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ, сообщили в Совете Федерации.
«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на руководящие должности ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность Министра обороны — Андрей Рэмович Белоусов», — говорится в официальном сообщении.
Сенаторы проведут консультации по предложенным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Напомни, что Андрей Белоусов до этого занимал пост первого вице-премьера России. 7 мая 2024 года было объявлено, что он покинет правительство и перейдет на новую должность. На его предыдущее место работы был назначен глава Минпромторга Денис Мантуров.

Читайте также:

Шойгу: военные РФ сражаются на СВО с последователями нацизма

Лавров, Мишустин и Шойгу: кто не вернется в кабмин после отставки и на что повлиял арест Иванова

Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР
#арест
#военные
#правительство
#консультации
#пост
#денис мантуров
#премьера
#совет федерации
#кабмин
#днр
#сво
#мишустин
#рф
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первый замгубернатора стал исполняющим обязанности главы Курской области
Первый замгубернатора Смирнов стал исполняющим обязанности главы Курской области
12 мая 2024, 19:52

Фото: администрация Курской области

Алексей Смирнов назначен исполняющим обязанности губернатора региона, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.
До получения иных указаний он будет исполнять обязанности губернатора. Смирнов ранее занимал должность первого заместителя губернатора и председателя правительства Курской области.

Текущий губернатор Роман Старовойт находится в Москве, где принял участие в заседании профильного комитета Государственной Думы, связанного с его выдвижением на должность министра транспорта. Назначение Старовойта было единогласно поддержано комитетом.

Предложение о назначении Романа Старовойта на пост министра транспорта было выдвинуто премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее эту должность занимал Виталий Савельев, которому предложили стать вице-премьером и заняться вопросами развития транспорта и логистики в новом правительстве.

Читайте также:

Губернатор Курской области Старовойт возглавит Минтранс

Старовойт: один человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ

Старовойт: В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
#губернатор
#бпла
#пост
#человек
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен: США делают всё возможное для ускорения военных поставок Киеву
12 мая 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты делают всё возможное для того, чтобы ускорить военные поставки Украине. В том числе это касается вооружений для создания угрозы Крыму.
Об этом заявил в интервью телеканалу CBS News госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что то же самое делают и европейские страны. Он признал, что пауза в несколько месяцев при одобрении запроса на выделение Украине очередного транша военной и финансовой помощи имела свои последствия. Тем не менее, Блинкен выразил уверенность, что Киев сумеет «удержать фронт на востоке».

Кроме того, по словам госсекретаря, даже в нынешний «сложный момент» Украине под силу развивать успехи в Чёрном море, в том числе создавая угрозы Крыму. Американцы же предоставляют для этого системы вооружений, заключил Блинкен.

Читайте также:

Блинкен надеется, что Россия согласится на переговоры по Украине по Уставу ООН

Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России

Блинкен пригрозит КНР санкциями за поддержку российского военпрома
#сша
#страны
#интервью
#киев
#блинкен
#чёрное море
#крым
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф