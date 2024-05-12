Путин предложил переназначить Линца главой управления спецпрограмм президента РФ

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Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Линца на должность начальника Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, передает Совет Федерации.
«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность начальника Главного управления специальных программ Президента – Линец Александр Леонидович», – отметили в Совфеде.
Линец занимает эту должность с 7 апреля 2015 года. Консультации по предложенным главой государства кандидатурам пройдут на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.
Ранее российский лидер предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.
Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.
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