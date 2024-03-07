«Не волшебный щит»: В США не смогли гарантировать Украине защиту НАТО

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Вступление в НАТО не дает гарантий Украине по защите страны. Об этом пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт для издания Foreign Policy.
«Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — указал эксперт.Уолт пояснил, что Штаты выступают за широкую интерпретацию V статьи, согласно которой члены Североатлантического альянса смогут действовать так, как им угодно. То есть, участникам НАТО не обязательно применять свои войска для защиты другого государства.
Ранее посол Андрей Келин заявил, что Британия, возможно, втянута в украинский конфликт глубже других членов НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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