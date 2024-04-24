«Живут по своим законам»: В Госдуме обеспокоены будущим заполненного мигрантами Мариуполя

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В Госдуме сообщили о жалобах жителей Мариуполя на мигрантов, пишет «Лента.ру».
С таким заявлением выступил глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.
По его словам, жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов, живущих по своим порядкам. Такая же ситуация наблюдается и в других населённых пунктах, которые перешли под контроль России.
Он подчеркнул, что в Мариуполе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов, среди которых русские, греки, украинцы, армяне, евреи и итальянцы. Это придало региону уникальные черты.
Но буквально за несколько месяцев Мариуполь заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Лучшего подарка укронацистской пропаганде точно не придумать, добавил Миронов, отметив, что законность выделения жилья приехавшим в город мигрантам проверит Генпрокуратура.
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По его словам, жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов, живущих по своим порядкам. Такая же ситуация наблюдается и в других населённых пунктах, которые перешли под контроль России.
Он подчеркнул, что в Мариуполе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов, среди которых русские, греки, украинцы, армяне, евреи и итальянцы. Это придало региону уникальные черты.
Но буквально за несколько месяцев Мариуполь заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Лучшего подарка укронацистской пропаганде точно не придумать, добавил Миронов, отметив, что законность выделения жилья приехавшим в город мигрантам проверит Генпрокуратура.
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Алёна Самарева