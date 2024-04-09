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В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям

Бортников: Киев привлекает террористическое подполье к преступлениям
09 апреля 2024, 13:03
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские власти привлекают террористическое подолье к преступлениям на территории России. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).


Он отметил, что на это указывает теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Именно Украина является организатором таких жестоких преступлений в России, подчеркнул Бортников.

Ранее глава ФСБ сообщал, что теракт в «Крокусе» организовала группировка ИГИЛ* при содействии Службы безопасности Украины (СБУ).

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*запрещённая в России террористическая организация
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#сбу
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Боррель: в ближайшее время общей армии ЕС не будет
Боррель высказался о перспективах создания общей армии в ЕС
09 апреля 2024, 13:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшее время в ЕС не будет собственной армии.
«У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии», — цитирует РИА Новости Борреля.

С таким заявлением он выступил на конференции в Брюсселе, подчеркнув, что многие лидеры стран ЕС не хотят отказываться от суверенитета в сфере обороны и передавать часть полномочий под юрисдикцию институтов ЕС.

По его словам, потенциал взаимодействия между странами блока в сфере обороны и безопасности есть. Хороший пример — Европейский фонд мира, через который ведётся помощь Украине, добавил он.

Незадолго до этого Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в ЕС.
При этом он подчеркнул, что не знает, откуда взять деньги на европейскую милитаризацию.

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#жозеп боррель
#ес
#армия
#европа
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«Искупают ошибки кровью»: В ГД рассказали об участии осуждённых в СВО
Депутат Чернышов заявил, что осуждённые на СВО искупают свои ошибки кровью
09 апреля 2024, 12:42

Фото: iStock/zabelin

Осуждённые искупают свои ошибки кровью, сражаясь на полях СВО, заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов в беседе с 360.
«Искупают свой грех, свою ошибку своей кровью. Это не игрушки и не смешки. Статистика по событиям, которые описывают в СМИ, когда якобы приходят преступники и снова совершают преступления и снова возвращаются в места не столь отдаленные, она единичная», — прокомментировал ситуацию депутат.

Он также напомнил, что заключённые, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не попадают под действия законопроекта, который позволяет пройти службу на специальной военной операции, а затем получить помилование.

Чернышов также напомнил, что подобный законопроект крайне важен для России в условиях противостояния с западным миром.

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#госдума
#тюрьма
#сво
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ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС Альрамери в секторе Газа
09 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильская армия ликвидировала главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Вчера вечером (8 апреля) на основе данных разведки ЦАХАЛ истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатэма аль-Джамари, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы», — сообщается в пресс-службе израильской армии.

Как сообщили в ЦАХАЛ, убитый был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе сектора Газа.

Напомним, палестино-израильский конфликт с новой силой разгорелся 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС прорвались на территорию Израиля, убив более тысячи человек и взяв в заложники ещё 240. В ответ на это ЦАХАЛ объявила о старте операции «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#хамас
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Путин предложил кандидата на пост председателя Верховного суда РФ
Путин предложил назначить Ирину Подносову главой Верховного суда РФ
09 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/Zolnierek

В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина о назначении Ираны Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета по конституационному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.
Отмечается, что в настоящее время Подносова занимает должность главы Судебной коллегии по экономическим спорам. До этого она была заместителем председателя Верховного суда.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Она закончила Ленинградский госуниверситет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности юрист. Она обучалась одновременно с президентом Путиным, закончив вуз в один год с ним.

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#суд
#кандидаты
#владимир путин
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В МИД КНР озвучили основные цели Китая и России
Ван И: КНР и РФ продолжат уделять внимание благополучию народа
09 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/Zerbor

Россия и Китай продолжат уделять внимание благополучию обоих народов. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Дальнейшими и основными целями Москвы и Пекина он назвал стремление к благополучию народов стран, всеобъемлющую экономическую глобализацию, совместное противодействие односторонним решениям и протекционизму.

Также он подчеркнул, что за 75 лет с момента установления дипломатических отношений, Россия и Китай прошли нелёгкий путь, а сотрудничество между странами стало более зрелым, устойчивым и содержательным.

Переговоры двух глав внешнеполитических ведомств состоялись во вторник, 9 апреля. В ходе этой встречи министры должны были обсудить сотрудничество России и Китая, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС и G20, ситуации на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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#сотрудничество
#мид
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом
09 апреля 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Прошлый визит Гуцул в Москву состоялся в марте. Вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими политиками глава Гагаузской автономии провела рабочие встречи. Также Гуцул обсудила с российским лидером Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Подробности апрельского рабочего визита Гуцул в настоящее время не уточняются.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии.

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Маск назвал вопросом времени новый теракт в США масштаба атаки 9/11
09 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/vadimrysev

Американский бизнесмен Илон Маск предрёк повторение теракта, подобного атаке на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года.
По словам предпринимателя, теракт такого же масштаба является вопросом времени. Он вполне вероятен из-за проблем с наплывом мигрантов в США.

Ранее бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что власти США сами создадут возможность для повторения трагедии, если вовремя не решат кризис на южной границе страны. По его словам, даже если хотя бы у 0,1% нелегальных мигрантов появятся враждебные намерения, то речь идёт уже о десятках тысяч потенциальных злоумышленников.

В комментариях под постом Рамасвами Маск написал, что это действительно лишь вопрос времени.

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#мигранты
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Лавров объявил о планах России решать проблему санкций совместно с Китаем
Лавров: Россия и Китай будут решать проблему санкций через БРИКС и ШОС
09 апреля 2024, 09:49

Фото: сайт Кремля

Россия и Китай будут совместно решать проблему санкционных ограничений через БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что его китайский коллега Ван И говорил о тех экономических проблемах, которые возникают в результате незаконной политики односторонних санкций. Было принято решение решать их в рамках БРИКС и Шос.

Также Лавров отметил о предложении Китая в виде формулы «двойного противодействия против двойного сдерживания», которая позволит обойти санкционное давление.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что, несмотря на давление со стороны США, Пекин не собирается ограничивать сотрудничество с Москвой.

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#санкции
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Путин поручил привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров
09 апреля 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею мероприятия, которое помогло бы через иностранных блогеров продвигать отечественную продукцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поручение российского лидера поручено исполнить правительству РФ и Агентству стратегических инициатив при участии правительства Москвы. Доклад должен быть представлен до 1 октября текущего года.

Отмечается, что цель масштабного мероприятия будет заключаться в продвижении российской продукции с помощью ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург.

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