В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям

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Украинские власти привлекают террористическое подолье к преступлениям на территории России. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).
Он отметил, что на это указывает теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Именно Украина является организатором таких жестоких преступлений в России, подчеркнул Бортников.
Ранее глава ФСБ сообщал, что теракт в «Крокусе» организовала группировка ИГИЛ* при содействии Службы безопасности Украины (СБУ).
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова