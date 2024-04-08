ФСБ сообщила о разминировании границы ВСУ для отхода террористов

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ФСБ передала «Первому каналу» и «России 1» запись допроса обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». На кадрах террористы рассказали, что военнослужащие ВСУ совместно с офицерами украинских спецподразделений разминировали свой участок границы.
Они также заявили, что получали указания от никого Сайфулло и что после отхода на Украину им обещали по 1 миллиону рублей.
Спецслужбы РФ выяснили, что готовилось два коридора перехода через границу — на украинской стороне вели разминирование около приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области. Как утверждают террористы, они должны были за 4 км до границы поджечь машину и пойти пешком по указаниям Сайфулло.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.
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Спецслужбы РФ выяснили, что готовилось два коридора перехода через границу — на украинской стороне вели разминирование около приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области. Как утверждают террористы, они должны были за 4 км до границы поджечь машину и пойти пешком по указаниям Сайфулло.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.
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Алина Юрчак