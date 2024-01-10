В НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву

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Лидеры стран Североатлантического альянса заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву, по итогам заседания Совета безопасности ООН по Украине.
«Союзники уже поставили широкий спектр систем противовоздушной обороны Украине, сегодня они подтвердили свою приверженность дальнейшему усилению обороноспособности Украины», — прокомментировали ситуацию представители альянса.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с двумя принципиальными требованиями к членами альянса. Он заявил, что хочет слышать от них чёткую позицию по перспективам вступления Киева в состав Североатлантического альянса. Он также призвал озвучить однозначное по поводу поставки Киеву так необходимых ВСУ систем противовоздушной обороны.
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