Постпред КНР при ООН призвал США к прекращению поставок оружия Киеву и диалогу с Россией

Фото: istockphoto/Askolds
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США прекратить поставки оружия киевскому режиму. Вашингтону следует также предпринять все усилия для начала диалога с Россией, сказал дипломат.
Он также обвинил страны Запада в том, что они «подливают масла в огонь» и подрывают дипломатические усилия мирового сообщества, передает Newsweek.
Он также добавил, что региональная безопасность не может быть достигнута путём усиления военных группировок. Представитель Китая подчеркнул, что вместо клеветы, давления и односторонних санкций НАТО и Западу следовало бы стремиться к диалогу, чтобы сохранить возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Читайте также:
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений
Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным
В КНР раскритиковали идею санкций ЕС против работающих с РФ китайских компаний
«Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран», — сказал господин Чжан Цзюнь.
Читайте также:
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений
Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным
В КНР раскритиковали идею санкций ЕС против работающих с РФ китайских компаний
Александр Бойцов