«Военная машина»: Трамп жестко предупредил Зеленского о России

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что конфликт с РФ пора заканчивать. Об этом бывший глава Белого дома сказал журналистам телеканала Fox News. Он отметил, что политики «хорошо поговорили».
«Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну», — сказал Трамп.
По его мнению, конфликта на Украине можно было избежать, однако нынешний заокеанский лидер Джо Байден не сделал этого. Ранее Трамп не единожды говорил о том, что будь он на посту президента, конфликт закончился бы за сутки. Кроме того, политик позволял себе дерзости в отношении Москвы. В частности, в одном из своих заявлений Трамп говорил, что «бомбил бы Москву».
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