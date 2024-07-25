Раскрыто отношение ООН к Украине

Фото: МИД РФ
Представителей Украины не пригласили принять участие в заседании Совбеза ООН по поставкам Запада вооружений киевскому режиму, хотя Россия предлагала пригласить украинскую делегацию.
Об этом заявил российский постпред Совбеза ООН Василий Небензя. Он уточнил, что Россия хотела «избавить коллег» от подготовки запроса на участие. Ранее представители Украины сделали это некорректно.
Небензя также упомянул правило 37, по которому представителей стран, не входящих состав Совбеза ООН, могут пригласить участвовать.
Небензя подчеркнул, что кое-кто был против подобной инициативы, поскольку в ней якобы видна попытка давить на Евросоюз и Украину, поэтому приглашения не направили.
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Небензя также упомянул правило 37, по которому представителей стран, не входящих состав Совбеза ООН, могут пригласить участвовать.
«Руководствуясь этим правилом, мы предложили членам Совета пригласить от его имени Украину, а также Евросоюз, чтобы их представители смогли прийти на сегодняшнее заседание и внести свой вклад в дискуссию», — сказал постпред РФ.
Небензя подчеркнул, что кое-кто был против подобной инициативы, поскольку в ней якобы видна попытка давить на Евросоюз и Украину, поэтому приглашения не направили.
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Никита Кротов