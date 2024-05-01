Россия выступила против резолюции БиГ по Сребренице в Генассамблеи ООН

Фото: Сайт Кремля
Проект резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице однобокий, политически заряженный и не отвечает заявленным целям. С таким заявлением в ходе заседания СБ ООН выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Он также назвал этот проект резолюции не имеющим ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о событиях 1995 года.
Небензя подчеркнул, что авторы резолюции хотели зафиксировать отвечающую их интересам трактовку исторических событий. Как считает постпред, документ не отвечает задаче межнационального примирения в Боснии и Герцеговине, так как многие народы хранят «скелеты в шкафу» и таят «обиды друг на друга».
Ранее сообщалось, что суд ООН не стал принимать меры против Германии из-за поставок оружия Израилю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Небензя подчеркнул, что авторы резолюции хотели зафиксировать отвечающую их интересам трактовку исторических событий. Как считает постпред, документ не отвечает задаче межнационального примирения в Боснии и Герцеговине, так как многие народы хранят «скелеты в шкафу» и таят «обиды друг на друга».
Ранее сообщалось, что суд ООН не стал принимать меры против Германии из-за поставок оружия Израилю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак