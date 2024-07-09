Песков: Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины, выработали новые идеи

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди конструктивно обсудили тему конфликта на Украине по время встречи в Москве и выработали новые идеи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию на Украине.
«Моди не претендует на посреднические усилия. Все обсуждают мир. Все являются сторонниками мира. И мы тоже являемся сторонниками мира с обеспеченной безопасностью для нас. И поэтому все обмениваются мнениями, конечно», – ответил Песков на вопрос, как Россия оценивает посреднические усилия Моди в украинском урегулировании.Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что у Моди родились новые свежие идеи после обмена мнениями по Украине.
Ранее Песков сообщал, что в ходе переговоров российский президент Владимир Путин и индийский премьер Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку, обсуждать ее в расширенном составе нет необходимости.
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