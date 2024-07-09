Песков: Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины, выработали новые идеи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди конструктивно обсудили тему конфликта на Украине по время встречи в Москве и выработали новые идеи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию на Украине.