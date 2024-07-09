Небензя: РФ сожалеет, что СБ ООН втянули в пропаганду Украины инцидентом в Киеве

Фото: Сайт Кремля
РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН втянули в «грязную пропагандистскую кампанию Киева» при помощи инцидента в больнице Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Сегодня, 9 июля, по запросу стран запада в СБ ООН проходит заседание, связанное с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева. О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
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«Крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет безопасности», – заявил Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева. О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
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Данил Пономарев